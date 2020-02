Investiga FGR a EPN por corrupción en Pemex, asegura WSJ

La Fiscalía General de la República investiga al expresidente Enrique Peña Nieto por su implicación en los actos de corrupción que sucedieron en Pemex durante su mandato, según dijo un alto funcionario al medio estadunidense Wall Street Journal.

La fuente anónima aseguró que la oficina del fiscal general Alejandro Gertz Manero “tiene evidencia” para probar que los actos de corrupción por los que fue arrestado Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), “alcanzan el más alto nivel”, refiriéndose al entonces titular del ejecutivo.

Las averiguaciones forman parte del caso en contra de Lozoya Austin, “el caso de corrupción de más alto perfil en años”, aseguró el rotativo norteamericano, que refirió que sería la primera vez en tiempos modernos que un presidente mexicano enfrenta cargos de corrupción en un tribunal.

El reportaje afirma que, entre otras pruebas, existe un testimonio de 2016 en el que ejecutivos de la brasileña Odebrecht declaran haber pagado 9 millones de dólares al exdirector de Pemex, mientras dirigía la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012.

El soborno fue para asegurar contratos entre la empresa y Petróleos Mexicanos, señalan, mientras que Altos Hornos pagó a Lozoya Austin tres millones y medio de dólares para asegurar la venta a sobreprecio de la planta de fertilizantes Agronitrogenados.

El diario estadounidense puntualizó que una acusación judicial en contra de Peña Nieto depende en gran medida de la extradición y de una posible confesión del exdirector de Pemex, sin embargo, tan solo la entrega del detenido en España podría tardar meses, aseveró.

AMLO dice desconocer investigación

Por su parte, el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador declaro a pregunta expresa durante la conferencia matutina que no tenía conocimiento sobre la supuesta investigación en contra del priista.

Aseveró que la FGR es autónoma, por lo que la institución no le informa de las averiguaciones en curso, “no tienen porque”, puntualizó, y recordó que “su fuerte no es la venganza”.

Agregó que como titular del ejecutivo “ya no nos corresponde” y afirmó que por su parte no ha presentado ninguna denuncia, por lo que no puede decir que exista en este momento una acusación o un proceso de averiguación.

Editado por David Celestino