Asesinan en Ciudad Juárez a Bárbara Greco, locutora de radio

Teresa Aracely Alcocer Carmona conocida como “Bárbara Greco” y quien colaboraba como psíquica y tarotista en la estación de radio La Poderosa, fue asesinada a disparos a fuera de su domicilio en Ciudad Juárez, Chihuahua.

De acuerdo con medios locales, el homicidio ocurrió el pasado 18 de enero, cuando la mujer de 37 años fue agredida en una calle de la colonia El Barrial, en ese momento un hombre se le acercó y disparó a corta distancia.

Por su parte, la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) de ese estado confirmó la identidad de la víctima el 19 de febrero y aseguró que ya se realizan las indagatorias correspondientes para dar con el o los responsables de dicha ejecución, además de señalar que todavía se desconoce el móvil del homicidio.

Días previos a su asesinato, Bárbara Greco se sumó al repudió social por el crimen de la menor Fátima en la Ciudad de México cuando publicó en su Facebook “Las niñas y niños no se golpean, no se abusa de ellos y no se matan”.

Sus amigos y compañeros en la radiodifusora condenaron el crimen a través de sus redes sociales y exigieron justicia por este caso.

Cabe mencionar que de acuerdo con la Red de Periodistas de a Pie, durante enero de este 2020, se han registrado 24 agresiones contra trabajadores de medios de comunicación.

Fuentes: El Heraldo de México/Infobae