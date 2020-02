Barbosa afirma que no cederá a presiones de Antorcha Campesina

El gobernador Miguel Barbosa Huerta afirmó que en su administración “no se harán trajes a la medida” contra activistas u organizaciones, como lo acusó Antorcha Campesina y sostuvo que no se permitirá que se hagan actos por encima de la ley.

En entrevista, tras encabezar la ceremonia de “Día del Ejército”, el mandatario poblano comentó que no le preocupan las amenazas que el miércoles pasado lanzaron los líderes antorchitas, entre ellos, Juan Manuel Celis Aguirre, en el estado sobre la marcha nacional.

Por el contrario, les pidió que revisen cuántos taxis piratas tienen, corralones irregulares y terrenos obtenidos de forma ilegal, así como los actos que han realizado amenazando a ciudadanos y autoridades, lo cual no puede ser permitido en Puebla.

Recordó que la investigación contra esta agrupación es por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que el gobierno estatal no tiene injerencia en ello.

“Que estén tranquilos que aquí en Puebla no se fabrican, no se hacen acusaciones falsas, si no han cometido alguna infracción a la ley, que estén tranquilos, eso se los garantizo a los señores, pero a mí no me van a presionar con este tipo de amenazas”, pronunció.

Dejó en claro que el gobierno del estado no tendrá acuerdos con una organización que está acostumbrada a obtener beneficios a través de marchas y plantones a los gobiernos municipales o estatales, como lo ha hecho en ocasiones pasadas.

Tepjf es el que decidirá tema del partido

Adelantó que revisarán “todo lo que tiene Antorcha”, al sostener que no va a negociar por encima de la ley, por lo que sostuvo que ya dependerá de las instancias competentes las que decidirán qué pasará con su registro como partido político, como en el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf).

Indicó que “todo está siendo documentado” y si bien dijo que las marchas que anunciaron podrían afectar a terceros, están en su libertad de hacerlo, aunque adelantó que no permitirán que haya hechos ilegales en Puebla.

“En Puebla se promueve la aplicación de la ley, quien no lo hace, que se atenga a las consecuencias, si ellos lo dicen es porque están preocupados, pero son muy valientes amenazar, no que no lo hagan así se les ha permitido todo tipo de cosas, pero ya no”, expresó.

En otro tema, Barbosa Huerta anunció que firmará un convenio con su homólogo de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, con motivo de los tratados de Soledad.