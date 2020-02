Asegura AMLO inversión extranjera de “miles de millones” a México

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que empresas norteamericanas y bancos se comprometieron a mantener y aumentar sus inversiones en México por miles de millones de dólares y lo atribuyó la seguridad financiera del país.

Así lo declaró durante la conferencia matutina, luego de que el pasado martes se reuniera en Palacio Nacional con directivos de trasnacionales para discutir la situación económica de México, a la cual directivos se mostraron “optimistas”, señaló.

Agregó que los empresarios manifestaron el compromiso de ampliar sus estímulos a México y que “no hizo la suma” estimada, pero que serán “miles de millones de dólares” de inversión.

Aseguró que los inversionistas conocen que hay finanzas públicas “sanas” y que ya no hay corrupción ni empresas “predilectas”, por lo que aseveró que “hay piso parejo” para la iniciativa privada.

A puerta cerrada en Palacio Nacional, López Obrador recibió a la presidenta de Americas Council of the Americas, Susan Segal, así como directivos de unas 15 empresas asociadas “en un ambiente de confianza hacia el gobierno en México”, detalló.

Entre las empresas presentes en la reunión estaba Scotiabank, HSBC, Walmart, Chevron, Medtronic, The AES Corporation, MetLife, Kellogg´s, Cisco, Amazon, Citi, Principal Financial Group, Sempra Energy, FedEx y American Tower Corporation.

Cenamos con Susan Segal, presidenta de Americas Society Council of the Americas y directivos de Scotiabank, HSBC, Walmart, Chevron, Medtronic, The AES Corporation, MetLife, Kellogg, Cisco, Amazon, Citi, Principal Financial Group, Sempra Energy, FedEx y American Tower Corporation. pic.twitter.com/qDKv7l9g7u

— Andrés Manuel (@lopezobrador_) February 19, 2020