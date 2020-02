Marega, jugador del Porto, abandona el partido por gritos racistas

El delantero del Porto, Moussa Marega, vivió uno de los momentos más desafortunados en el futbol luego de que en el encuentro ante el Vitória recibió insultos racistas por su color de piel, por lo que decidió salir de la cancha sin que sus compañeros lo apoyaran.

Fue al minuto 69, cundo el futbolista pidió salir del campo de juego luego de recibir insultos por parte de un sector de la afición tras meter el gol que le dio el triunfo al Porto al 60.

Los aficionados hicieron gritos racistas y aventaron diversos objetos contra el jugador, incluso un bote de basura.

Por su parte, sus compañeros trataron de persuadirlo, sin embargo, él finalmente abandonó el terreno de juego.

El delantero Moussa Marega del Oporto ha recibido insultos racistas y ha decidio marcharse del encuentro. Lamentable actitud de sus compañeros, rivales y árbitro para evitar que se marchara.pic.twitter.com/d0SDxoozKj — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) February 16, 2020

Más adelante, el jugador posteó en su cuenta de Instagram una declaración en donde arremetió contra los aficionados racistas que le hicieron pasar tan mal momento:

«Solo me gustaría decirles a estos idiotas que vienen al estadio a hacer gritos racistas … Váyanse a la mierda. Y también agradezco a los árbitros por no defenderme y por darme una tarjeta amarilla por defender el color de mi piel. ¡Espero no volver a verte en un campo de fútbol! ERES UNA VERGÜENZA».

Por su parte, en redes sociales, usuarios aplaudieron la decisión de Marega y criticaron tanto a los compañeros de equipo como al árbitro, pues el partido no se paró pese a la agresión contra el futbolista y cuando este salió, el encuentro siguió como si nada.

Fuente: Marca