ICI reporta de 8 a 10 atracos semanales a estudiantes en zona de Analco

Entre ocho y diez asaltos o robos se registran a la semana en la zona de Analco, siendo víctimas principalmente los estudiantes, por lo que las universidades pondrán en marcha el programa “Universidad Segura” para combatir la delincuencia que viven.

Así lo señaló, en rueda de prensa al presentar el foro “Zoon Politikon 3”, el director del Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI), Germán Molina Carillo, quien agregó que esta iniciativa la están trabajando varias instituciones educativas de la zona.

Refirió que lo que harán es colocar cámaras de videovigilancia en las inmediaciones de las instituciones y zonas cercanas por donde los estudiantes transitan, aunque no dijo cuánto invertirán, pero se prevé que inicie a más tardar en abril próximo.

Refirió que lo que buscan es apoyar a los estudiantes para denunciar los delitos de los que sean víctimas, así como para blindar el perímetro por donde transitan los universitarios, ya que la mayoría llega en transporte público y deben caminar a los paraderos.

Precisó que entre los delitos que se registran están robo a transeúnte, robo de autopartes, robo de celulares, de dinero, de objetos de valor, tanto en la calle como en las unidades de transporte público, por lo que la cifra no ha variado.

“En el caso de los estudiantes no se ha movido, no se ha visto una mejora, estamos trabajando en un programa las universidades, esto es igual para que las autoridades vean que estamos haciendo algo para combatir la inseguridad, pues ellos no han dado resultados”, pronunció.

“Se tambalea” reelección de ediles y diputados

En otro tema, Molina Carrillo consideró que la reelección de presidentes municipales y diputados locales de Morena “se tambalea”, debido a que no han dado los resultados que prometieron y que fuera la bandera con la que llegaron, aunque aún tienen tiempo para componer el camino.

Indicó que a diferencia de la elección de 2018, ahora quien busque el cargo no irá respaldado con la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador, sumado a los problemas de inseguridad en que se encuentran las demarcaciones.

“Habrá que recomponer las cosas, aún hay tiempo y ya los ciudadanos para el 2021 decidirán si votan por la misma opción de 2018 o si cambian de colores o de partidos. Morena sola no ganaría, es cantado que irán con el PT y Verde Ecologista, porque se ha debilitado como preferencia electoral”, expresó.

Por otra parte, manifestó que quien encabece la titularidad de la Fiscalía General del Estado (FGE), tendría que ser un poblano, pues el gobernador Miguel Barbosa Huerta dijo en su momento que estos cargos deben ser para alguien del estado, aunque será cuestión del Congreso local determinar si toma en cuenta este tema.

Asimismo, indicó que Gilberto Higuera Bernal tuvo que haber perdido licencia para participar en el proceso, pues al continuar como encargado de despacho tiene mayor ventaja a diferencia de los otros dos que están en la terna, porque llegan como nuevos.