Antorcha acusa represión a dirigentes que han “beneficiado a miles”

El académico Abel Pérez Zamorano acusó que “represión” gubernamental contra los dirigentes antorchistas Aquiles Córdova Morán, Juan Manuel Celis Aguirre y Soraya Córdova Morán, a quienes destacó por trabajar para beneficiar a miles de pobres en todo el país.

A través del artículo “Se cierne represión sobre dirigentes del Movimiento Antorchista”, el investigador de la investigador de la Universidad Autónoma Chapingo señaló que autoridades electores y estatales están en contra del proyecto de Celis Aguirre y Córdova Morán para formar el partido Movimiento Antorchista Poblano (MAP), que recupera la visión de Aquiles Córdova para un país más justo.

Recordó que el 4 de octubre pasado solicitaron ante el Instituto Electoral del Estado (IEE) su reconocimiento como asociación civil, con derecho a convertirse en partido, petición que se aprobó por escrito el día 17.

Durante cuatro meses, el MAP –relató– realizó asambleas constitutivas en 23 distritos (más de las 18 requeridas por ley y de las cuales el IEE levantó y entregó las correspondientes actas circunstanciadas que acreditan su validez), afiliando a 16 mil personas (11 mil 829 poblanos) de 176 municipios (145 municipios); por si faltara, afilió a 24 mil más (40 mil en total), aparte de los oficialmente requeridos. Una verdadera hazaña.

Pese a “cumplir sobradamente los requisitos en tiempo y forma, y realizada el domingo 26 de enero la asamblea local constitutiva, donde se eligió Comité Ejecutivo (en presencia de inspectores del IEE), sorpresivamente, el 3 de febrero el nuevo presidente del IEE, porque “la solicitud había sido entregada de forma extemporánea”.

El docente acusó que, tras este hecho, el gobierno estatal descartó dialogar con Antorcha e incluso se pronunció en contra de la “justa protesta” del movimiento señalando que podría estar fuera de la ley.

En este sentido, señaló “persecución gubernamental contra el ingeniero Córdova y los dirigentes del MAP”, así como “una injusticia contra el intento más exitoso de organización popular hoy en día”.

Destaca labor teórica y práctica de su líder

Al referirse a Aquiles Córdova Morán, dirigente histórico del movimiento, resaltó que ha elaborado una sistemática y profunda crítica del neoliberalismo, deduciendo la necesidad de un nuevo modelo económico que reoriente el gasto público hacia los sectores populares, menos impuestos a los más pobres, y más a quienes más ganan (régimen fiscal progresivo), generar empleos suficientes, bien remunerados, permanentes y con las prestaciones de ley.

Asimismo, sostuvo que, con el trabajo de los antorchistas, “millones se han beneficiado con clínicas, energía eléctrica, pavimento y caminos rurales, o disponen de una escuela, gracias al esfuerzo encabezado por este hombre ejemplar”.

Para concluir, citó un conocido poema de Martin Niemöller: “Cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas, guardé silencio, porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a buscar a los judíos, no pronuncié palabra, porque yo no era judío. Cuando finalmente vinieron a buscarme a mí, no había nadie más que pudiera protestar”.