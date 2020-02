Roberto Jenkins tacha de “chismes” acusaciones de desfalco a fundación

Roberto Jenkins de Landa, miembro del patronato de la Fundación Mary Street Jenkins, evitó dar una postura sobre el presunto desfalco del patrimonio de 720 millones de dólares, pues por el contrario señaló que “solo son chismes de unas personas”.

En entrevista, tras inaugurar el espacio Jenkins+Jenkins+Legado de Vida, aseveró que siempre hay quienes digan cosas, pero “nosotros no entramos en esto”, ya que solo están enfocados en seguir apoyando, como lo han hecho desde hace “muchos” años.

Y es que, dijo, siguen impulsando a las instituciones como la Universidad de las Américas Puebla (Udlap), el Colegio Americano y los clubes Alpha, pero evitó precisar de quién son “los chismes” que argumentan el supuesto desfalco de la fundación.

“No, no hay tema, estamos muy contentos en una inauguración muy bonita, para Puebla y México en la parte educativa para apoyar a la cultura, salud y deporte, vean en este espacio lo que sea hecho en tantos años y que muestra el cariño que tiene la familia”, respondió ante las preguntas de la prensa.

Refirió que continuarán apoyando, principalmente en el tema educativo que “tanta necesidad” tiene en el país, por lo que la fundación “está muy sólida, ya que ha crecido con los años y confían en que crecerá más porque hay cada vez más donativos.

Incluso dijo que si se sumaran todos los donativos que desde 1954 se han dado a la fecha, en el monto actual, principalmente el que tiene que ver en materia de salud, se supera los mil millones de dólares en donativos durante este tiempo.

A qué atribuye estás acusaciones de su hermano Guillermo, se le cuestionó, a lo que respondió que “no hay lamentablemente, son cosas que nosotros no entramos en esto, de todo lo que se ha señalado, no sé de qué me habla”.

Guillermo Jenkins acusa a mamá y hermanos

Es necesario mencionar que Guillermo Jenkins de Landa ha acusado que tanto Roberto como sus otros hermanos María Elodia, Margarita y Juan Carlos, todos de apellidos Jenkins de Landa, así como su mamá Elodia Sofía de Landa Irizar, viuda de Guillermo Jenkins Anstead, de ser los responsables del desfalco para “quedarse con el dinero”.

Por lo anterior, inició un proceso legal, en el que argumentó complicidad del gobierno estatal con el entonces mandatario Rafael Moreno Valle Rosas, por lo que busca el patrimonio regrese para el fin que fue creado.

De acuerdo con el testamento de Williams Oscar Jenkins Bliddle, creador de la fundación, los recursos tendrían que haber sido para uso social, educativo y cultural en el estado de Puebla, que fue donde se estableció tras mudarse de Estados Unidos.