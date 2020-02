Convencer a empresarios de entrarle a rifa del avión y la esperada captura de Lozoya

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, señala que 1. En confianza. A muchos no les parece, pero, guste o no, se realizó en Palacio Nacional la cena a la que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, invitó a los principales empresarios de México. El objetivo era hacerlos partícipes de la rifa, los mismos empresarios pudieron adquirir diversos boletos. Y, muy importante, de manera voluntaria. El gusto por asistir, no se olvida, obedece a que el sorteo se realiza para una buena causa: dotar de equipo médico a los hospitales del país. Y es un tema que le importa al sector empresarial. Para la cena fue colocada una tómbola, como la que se usa en los sorteos de la Lotería, donde cada empresario depositó su carta compromiso. Fue una cena austera, como corresponde al discurso, con tamales y chocolate. Pero lo que hay que destacar es el mensaje de confianza y unidad que envía el jefe del Ejecutivo. Lo captó el sector empresarial y eso es bueno para México.

2. Concentrados. La propuesta es buena, en el fondo. ¿Por qué permitir que el outsourcing siga tan campante minando los derechos de los trabajadores? No hay ley sobre el tema, a pesar de ser una práctica que se ejerce en casi todo el mundo y no está regulado, pero que lo pretenda ordenar Napoleón Gómez Urrutia a toda velocidad y en reversa era inconcebible. Se impuso la prudencia en el parlamento abierto del Senado. Habrá regulación responsable y no se legislará al vapor. Los senadores se convencieron de la necesidad de terminar con las prácticas ilegales y los abusos. Argumentos hay muchos. Javier Treviño, del CCE, advirtió riesgos a la inversión, exportaciones y empleo si el Congreso cambia las reglas del juego. El furor de Napito, por fortuna, se contuvo. El outsourcing necesita mucho más que una buena reflexión. Y Gómez Urrutia lo iba a descarrilar.

3. Maestro del capote. El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, al enterarse de la captura, pidió al gobierno federal que no haga de la detención de Emilio Lozoya un “show mediático” para atacar al priismo. En comunicado de prensa, Alito desligó al PRI de la conducta que se le atribuye al exdirector de Pemex. Afirmó que “quien comete un delito tiene que enfrentar la ley”, al tiempo en que precisaba que quienes cometen una presunta acción ilícita son los individuos y no las instituciones. Destacó que, “si hay denuncia, actividades o presunción de conductas ilícitas, que la autoridad haga su trabajo, pero que no se haga un show mediático atacando a un partido político”. Y justo en medio de su campaña: #EchaleLaCulpaAlPRI. Olé.

Van a traer a Lozoya, ¿y su fortuna?

Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, indica que si la captura de Emilio Lozoya Austin en España revitaliza y reposiciona a Alejandro Gertz Manero con el que es sin duda el primer gran logro de la Fiscalía General de la República, al presidente Andrés Manuel López Obrador, la futura extradición del exdirector de Pemex y su encarcelamiento y enjuiciamiento en México le cae como oro molido.

Lozoya se convertirá en una mina inagotable para alimentar el discurso de combate a la corrupción en el Gobierno de la 4T y en una fuente preciada de información del más alto nivel; pero también pondrá a prueba la capacidad de la Fiscalía General de la República y de la Unidad de Inteligencia Financiera para documentar, más allá del discurso y con expedientes judiciales y financieros sólidos, la corrupción del Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, ya sea a partir de lo que pueda declarar Emilio Lozoya (“él no actuó solo y las órdenes fueron de Peña Nieto y de Luis Videgaray”, según su abogado Javier Coello Trejo) o de la información que pudiera entregar al Gobierno si es que busca algún tipo de negociación.

Qué tan fuerte será el golpe de traer a Emilio Lozoya que hay estimaciones en las áreas de inteligencia financiera que calculan que el exfuncionario llegó a acumular una fortuna de hasta 750 millones de dólares, producto no solo de los sobornos de Odebrecht, que serían la parte menor, sino de la corrupción sistematizada que practicaron en Pemex, lo mismo en compras absurdas de plantas chatarra de fertilizantes y en astilleros en Galicia, que en el acoso, asalto y desmantelamiento de grandes empresas contratistas de Pemex como Oceanografía de Amado Yáñez y Oro Negro, de Gonzalo Gil y Martín Díaz, ambas orilladas a la quiebra cuando sus dueños y socios se negaron a pagar sobornos a Pemex y a entregarle activos millonarios de sus empresas.

Esa enorme fortuna, según las fuentes, la tendría Emilio Lozoya Austin escondida en Rusia, donde se ocultó por varios meses, y a nombre de su pareja sentimental de nacionalidad rusa. De hecho, hay una versión que ayer miércoles manejaban allegados al exdirector de Pemex, que señala que Lozoya habría dejado Rusia para ir a España a reunirse con el expresidente Enrique Peña Nieto y trazar “un plan” para su defensa.

Incluso la reciente presencia del canciller ruso en México, Serguéi Labrov, en visita relámpago de 24 horas, coincidió con los supuestos movimientos de Lozoya Austin, aunque oficialmente la Secretaría de Relaciones Exteriores, vía el subsecretario para Europa, Julián Ventura, negó que el tema del exfuncionario petrolero haya sido abordado de manera oficial en el encuentro de los dos cancilleres.

“Lozoya no se mandaba solo”

Francisco Garfias en su columna Arsenal, publicada en Excélsior, señala que México dejó de ser el único país —junto con Venezuela— en no tener ningún alto funcionario detenido por el caso Odebrecht. El arresto del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, nos borró de esa ominosa lista.

No hay manera de regatear ese logro de la 4T en la lucha contra la corrupción. Al presidente López Obrador le cae como anillo al dedo en los momentos en que las encuestas lo tienen a la baja.

El amlometro de Enkoll-la Silla Rota reportó ayer una caída de cinco puntos en el último trimestre. Se ubicó en 67% de aprobación (contra 72.) Mitofsky lo tiene más abajo: 56 por ciento.

El clamor, ahora, es que la investigación escale hasta donde tenga que escalar.

“Lozoya no se mandaba solo”, dijo ayer el abogado del exdirector de Pemex, Javier Coello Trejo, en entrevista con Carmen Aristegui. Era una clara alusión a Peña Nieto.

Una pistola en la cabeza

La columna Pepe Grillo, publicada en La Crónica de Hoy, indica que todos los gobernadores son iguales, pero hay unos más iguales que otros.

Pocas horas después de que se anunciara con bombo y platillo que el estado de Jalisco se adhería al Instituto de Salud para el Bienestar, el acuerdo se desplomó.

Resulta que el titular del Insabi, Juan Ferrer, sin importarle que la negociación se hubiera cerrado, decidió hacer demandas que no estaban incluidas en el acuerdo inicial.

El gobernador Enrique Alfaro consideró la conducta de Ferrer como una agresión. Dijo que no permitirá que la Federación les apunte con una pistola en la cabeza con tal de sumarlos al acuerdo.

Si las condiciones del acuerdo con Jalisco son similares a las de otros estados, por qué el interés de arrinconarlo o sacarlo de la jugada, ¿acaso porque se trata precisamente del gobernador Enrique Alfaro?

La columna Trascendió, publicada en Milenio, señala que todo un éxito resultó la reunión anoche del presidente Andrés Manuel López Obrador con los 150 más destacados representantes de la iniciativa privada a los que invitó a adquirir boletos de la rifa en busca de recursos para el sector salud, en Palacio Nacional, donde reinó la cordialidad entre ambas partes.

QUE la recién nombrada comisionada ejecutiva de Atención a Víctimas, Mara Gómez, traza las bases de lo que será un nuevo modelo que incluya a todas las dependencias federales y estatales vinculadas con el tema, por lo que de entrada ya se reunió con el secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, y el presidente del INAI, Francisco Javier Acuña. La intención es que no solo se apoye en las partes económica y de justicia, sino que también haya respaldo médico y psicológico, así como de programas educativos y sociales.