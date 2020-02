Gran Premio de China se aplaza debido al brote del Covid-19

El Gran Premio de la Fórmula 1, que se celebraría en China del 17 al 19 de abril, se ha pospuesto para cuidar la salud de aficionados, pilotos y equipo de las escuderías del brote mundial del virus Covid-19 que ha cobrado miles de vidas en ese país.

Lo anterior fue informado a través de un comunicado compartido por medio de redes sociales, donde la F1 dio a conocer que la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) aceptó el cambio de fecha, debido a la situación que se está ocurriendo, pero aún no han decidido la nueva.

