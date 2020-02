Revisión en corporación, tras detención de director en San Martín

La alcaldesa de San Martín Texmelucan, Norma Layón Aarun, sostuvo que tras la detención del director de la policía municipal, se revisarán los demás elementos; en tanto, el gobernador Miguel Barbosa Huerta dijo que investigarán quien le dio las acreditaciones.

En entrevista, Layón Aarun afirmó que no tenía conocimiento de la situación que enfrentaba Luis Francisco Bustamante Flores, ya que es una información que no les proporcionan, además de que el expediente estaba bien armado, pues contaba con carta de antecedentes no penales, carta de no habilitado.

Sin embargo, reiteró que luego de que se enteró de los hechos lo cesó del cargo que tenía, además de que estará en contacto con la Secretaría de Seguridad Púbica (SSP) para tener cuidado en este proceso, porque al exdirector lo acusan de un delito de 2011, pero que se dio a conocer en 2016.

La alcaldesa de extracción morenista sostuvo que el 95 por ciento de los 170 elementos municipales con los que cuenta el ayuntamiento tienen el Clave Única de Identificación Policial (CUIP), por lo que eso “da confianza” de que fueron contratados en la Comuna.

Por ello, sostuvo que en lo que va de su administración se han depurado dos veces el cuerpo policiaco, ya que hay varios factores para dar de baja a los uniformados y a la fecha se han cesado a 48 elementos, que son del gobierno pasado y tenían problemas con los ciudadanos.

Layón Aarun se pronunció porque se haga una revisión de todas las policías municipales, ya que aunque los mandos deben pasar por ciertas acreditaciones y presentar documentación, “no entiende” porque conforman expedientes a pesar de las irregularidades.

Se investigará a quienes lo acreditaron: Barbosa

Por su parte, Barbosa Huerta advirtió que tras darse a conocer la detención se investigarán quienes fueron las instituciones que le aprobaron el examen de control de confianza y le entregaron las acreditaciones de las constancias de antecedentes no penales a este mando policiaco.

Lo anterior, porque sostuvo que no se puede permitir que haya delincuentes como titulares de la seguridad pública ni en mandos policiacos, por lo que ya solicitó el expediente del exdirector de la policía de San Martín Texmelucan.

“Es un tema que no podemos admitir que así ocurra, cuántos más delincuentes están en mandos policiales, vamos ir a San Martín porque es uno de los lugares más complicados, el tema es el mando coordinado y claro que vamos a sustituirá mandos y vamos a revisar todo”, aseveró.

Al cuestionarlo de por qué no se incluyó en el convenio de seguridad que se firmó en semanas pasadas, aseveró que fue porque el municipio no forma parte de la zona metropolitana, pero eso no quiere decir que no se ponga atención.

Ante la pregunta sobre si el gobierno estatal podría asumir la seguridad de San Martín Texmelucan, respondió que sí, pero no bajo las formas que se hacían en otras administraciones, ya que no se solucionó el conflicto, sino de lo que se trata es tener un mando coordinado, por lo que el nuevo director de la corporación tendrá que pasar por una evaluación de la mesa de seguridad.