Necesarios 5 mdp para mantenimiento de 910 casonas dañadas en CH: ayuntamiento

La titular de la Gerencia del Centro Histórico, María Graciela León Matamoros, indicó que han registrado hasta el momento 910 casonas deterioradas en el Centro Histórico, por lo que buscan destinar 5 millones de pesos para su mantenimiento.

En entrevista, comentó que la dependencia visitó 510 inmuebles, de los cuales, 44 tienen la losa colapsada; 230 presentan afectaciones en acabados de fachada; 36 con vegetación parasitaria; ocho muros de carga dañados y 97 sin pintura.

Agregó que a dicha cantidad se sumaron 400 inmuebles que no estaban identificados en el estudio anterior, realizado en 2017 por motivo de los sismos, de los cuales, 68 presentan daños severos de losas colapsadas, en tanto que 161 guardan afectaciones de menor grado; no obstante, no precisó las afectaciones de los restantes.

Mencionó que buscaran obtener recursos federales para intervenir en aquellos inmuebles que presentan severas afectaciones, como lo son aquellos que fueron dañados por los sismos; no obstante, reconoció que el ayuntamiento no tiene demasiada injerencia, ya que se trata de bienes particulares.

«Nos limitamos mucho porque tienen dueños. Muchas veces parecen abandonadas pero no lo están. Tienen dueño y pagan predial. El problema es que las dejan caer. Eso es lo que tratamos de ver y buscamos una estrategia de mejorar esa parte”, detalló.

Para ello, precisó que enviaron el proyecto a la Gestión de Fondos, misma que, de aprobar el proyecto, les daría 3.5 millones de pesos, que sumarían al millón y medio que aportaría el municipio, acumulando así cinco millones que servirían para el rescate de las casonas.

Agregó que de igual forma buscan fondos para dar mantenimiento menor y aplicar pintura a las fachadas del Barrio de San Antonio, para lo cual, se espera la respuesta de la Gestión de Fondos.