Sin argumento, cortan servicio de agua a enferma de cáncer, acusan

La ASA denunció que la empresa Agua de Puebla cortó, sin argumento, el suministro del vital líquido a María del Carmen Miravete Peña, de 60 años de edad y con cáncer de mamá, por lo que interpondrán una queja en la CDH por violaciones a su derecho humano.

Así lo señaló, en rueda de prensa, Omar Jiménez Castro, integrante del Asamblea Social del Agua (ASA), quien explicó que la afectada es una habitante de la colonia Tres Cruces, y que desde 2015 enfrenta un tratamiento para combatir la enfermedad que tiene.

Explicó que el corte ocurrió en octubre pasado, cuando dos hombres sin identificarse llegaron al domicilio de Miravete Peña ubicado en calle Fray Pedro de Gante, con número 2812, donde tomaron fotos a la casa y rompieron la carpeta asfáltica.

Indicó que a pesar de que les pidió que no lo hiciera, ya que debido a su enfermedad está en tratamiento de quimioterapia y debe tener agua limpia para limpiarse, no le contestaron y a la fecha sigue sin el vital líquido en su casa.

“La concesionaria no argumenta nada, no llegó el estado de cuenta en tiempo y forma, lo hacen a pesar de que en octubre se aprobó que no hayan más cortes de agua, es una omisión lo que hicieron, llegaron como delincuentes a romper la banqueta”, pronunció.

Exigen reconectar servicio o acudirá a CDH

Recriminó tal hecho, ya que la afectada recibe apoyo de la Fundación para la Prevención y Detención del Cáncer de Mama (Fucam), pues en 2015 se le realizaron una biopsia de mama izquierda y todos los estudios han sido solventados por dicha fundación.

Agregó que por el estado de salud en el que se encuentra la mujer, no puede trabajar y por ende tener un salario, ante lo que Jiménez Castro exigió a Marisol Aguilar Sánchez, quien se ostenta como directora comercial de Agua de Puebla, que ordene la reconexión de servicio del agua, ya que está vulnerando el derecho a la salud de la afectada.

“Le damos 24 horas para que reconecte el servicio o ejerceremos una denuncia jurídica en contra de ella, ya que la empresa sabe del estado de salud en que se encuentra María del Carmen, pues el 10 de octubre el año pasado se presentó un escrito donde se acredita la afectación que tiene”, expresó.

Finalmente, dijo que en caso de que hagan caso omiso acudirán a la Comisión de Derechos Humanos (CDH) a interponer una queja, ya que “no están dispuestos a permitir un abuso más de la concesionaria”, la cual se sumaría a la que presentaron hace dos semanas.