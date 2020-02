Ráfagas de viento derriban techos de 2 desayunadores en Puebla

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que, a consecuencia de las ráfagas de viento registradas el pasado jueves 6 y viernes 7 de febrero, los techos de los desayunadores de dos escuelas se derrumbaron.

El primer caso fue en la escuela primaria “Leyes de Reforma”, ubicada en la junta auxiliar Rancho Cabras, perteneciente al municipio de Tehuacán.

De acuerdo con los reportes de la dirección de Protección Civil (PC) municipal, no hubo heridos ya que el suceso se registró a las 04:00 horas. Asimismo, no hubo suspensión de labores académicas, pues el siniestro no representó un riesgo para la comunidad estudiantil.

El ayuntamiento de Tehuacán otorgó despensas para las niñas y los niños de la escuela, ya que es de tiempo completo y habilitó una zona para otorgar alimentos a los estudiantes.

El segundo caso fue el techo de la cocina de la escuela primaria bilingüe “Ignacio Zaragoza», en la comunidad de Zacayucan, perteneciente a Ajalpan.

PC de dicho municipio no reportó heridos, sin embargo, por seguridad de las y los estudiantes así como de maestros y administrativos, se suspenderá el servicio en el desayunador hasta que concluyan los trabajos de remoción y reconstrucción.

Las clases no se suspenden, pero se asignará un área para que las y los alumnos puedan comer, ya que también es escuela de tiempo completo.

Este lunes nuevamente las autoridades municipales y educativas de la zona harán una nueva revisión.

La SEP dará seguimiento e informará de los avances en la reconstrucción de los techos de ambas escuelas.