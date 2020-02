Mi hija es menor de edad: madre de Fátima, desaparecida hace más de 7 meses

Mi hija es menor de edad, resalta con preocupación Verónica Hernández García, madre que lleva más de siete meses buscando a Fátima, quien a sus 13 años desapareció en Huejotzingo, sin que la Fiscalía General del Estado (FGE) dé avances del caso.

Como en la mayoría de los casi 3 mil casos de desaparecidos en Puebla, Verónica tuvo que sufrir los malos tratos de los Ministerios Públicos, aunque el fiscal Gilberto Higuera Bernal presumió en su comparecencia, en enero, que el personal ha sido capacitado en materia de equidad de género.

De Fátima no se sabe nada desde el 22 de junio de 2019, recuerda Verónica, quien a su vez cuenta que fue una llamada de su otra hija, más chica, la que la alertó; “Me llama diciéndome que su hermana no estaba; yo me encontraba en el trabajo. Salgo, llego a mi casa, la busqué y ya. Al no estar, busqué con sus demás compañeros. Nadie me supo decir mi hija”.

Lo siguiente fue llamar al 911, donde le dieron un número de folio con el que se dirigió al ministerio público de Cholula; ahí, le tomaron su declaración y le dieron unos oficios, pero luego el caso regresó a Huejotzingo, donde tuvo que soportar el segundo viacrucis de malos tratos por parte de las autoridades.

A esto se suma que por ajuste en la Fiscalía General del Estado (FGE), las investigaciones cambiaron de ministerios públicos, sin que le hayan dicho a quién fue reasignado el caso.

Enseñar a bailar a otras personas

No hay manera en que Verónica no recuerde la desaparición de su hija sin que se le cristalicen los ojos, pero su rostro cambia y se esboza una sonrisa cuando habla de ella, a quien describe como alegre, aunque también con ratos tristes, por estar en la época rebelde; “iba en primer año de secundaria”.

A sus 13 años, le gustaba pintar, cantar, bailar y una de sus metas era ser maestra de zumba para enseñar a bailar a otras personas.

Puebla es tránsito, origen y destino de trata de personas, mientras que el 60 por ciento de desapariciones de mujeres es de menores de edad, lo cual parece conocer muy bien Verónica al subrayar que su hija no tiene la mayoría de edad, por lo que hizo el llamado a la FGE a hacer su trabajo y encontrarla, pues el órgano autónomo tiene elementos para hacerlo.