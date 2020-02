Niña chiapaneca, en la lista de jóvenes inventores de la revista Time

Xóchitl Guadalupe Cruz López, de 9 años y originaria de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, fue incluida en lista de los “7 jóvenes inventores del mundo” de la revista Time, por la creación de un calentador solar de agua con materiales reciclables y con un costo de 30 pesos.

La revista Time colocó a la niña chiapaneca como uno de los 7 jóvenes inventores con mejor mirada en el mundo (“7 Young Inventors Who See a Better Way”), en el marco de la Reunión Anual del Foro Económico Mundial 2020 realizado en Davos Suiza.

En una cobertura especial sobre la Reunión, la revista habló con la joven originaria de San Cristóbal de las Casas que le contó que “La gente aquí tiene que bañarse con agua fría. Tienen muchas enfermedades respiratorias”.

Los otros jóvenes incluidos en la lista fueron Erin Smith, Fionn Ferreira, Gitanjali Rao, Shubham Banerjee, Neil Deshmukh y Riya Karumanchi, quienes como Cruz López, utilizan la ciencia, tecnología, ingeniería o las matemáticas que junto a su imaginación inventan nuevas soluciones a los problemas que enfrentan las personas de todo el mundo.

Cabe mencionar que en 2019, Xóchitl Guadalupe fue galardonada por la organización encargada de los Premios Nobel con el “Hero Award” por su trabajo en ciencia y tecnología.

Mientras que en 2018, la revista Forbes México la colocó como la única chiapaneca en su lista de las “100 mujeres más poderosas del país” debido a su trascendencia en el ámbito de la ciencia y tecnología.

Fuente: Sinembargo.mx