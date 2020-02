Inspectores que retiraron a vendedora de Bon Ice ya son investigados

Los inspectores de Vialidad que de manera “excesiva” retiraron mercancía a una vendedora de Bon Ice en el Centro Histórico ya son investigados por el ayuntamiento, además de que los bolis y su carrito le serán devueltos a la afectada.

A través de un video compartido a medios, el secretario de Gobernación municipal (Segom), René Sánchez Galindo, indicó que tanto “en los videos que circulan en redes sociales como en el que el propio Departamento toma durante los operativos, se advierte un número excesivo de elementos para realizar una diligencia contra una sola mujer”.

Lo anterior, dijo, puede ameritar que el personal de Normatividad sean sancionados por su actuar, a pesar de que la comerciante carecía de permiso.

Además, la Segom levantó las respectivas actas administrativas, mismas que fueron turnadas a la Contraloría municipal y la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del estado de Puebla, para que sean esas instancias las que determinen las sanciones.

Sánchez Galindo agregó que también se capacitará a dichos inspectores, a pesar de reconocer que reciben cursos constantes sobre derechos humanos.

“El hecho de que una persona infrinja, violente, un reglamento o una ley no permite, no autoriza a que un servidor público, a que una autoridad cometa abusos”, puntualizó al tiempo de señalar que dichas conductas no se permitirán.

Finalmente, precisó que se giraron órdenes para contactar a la afectada, para que pueda presentarse a recuperar su mercancía.

Cabe mencionar que el pasado jueves, un hombre grabó cómo en la esquina de la 5 Sur y 5 Oriente, un grupo de seis inspectores del ayuntamiento le arrebataron su carrito de Bon Ice a una mujer, quien se intentó defender pero no pudo evitar que se violaran sus derechos humanos.