Ayuntamiento rehabilita calles y banquetas en San Baltazar Tetela

El ayuntamiento de Puebla, hizo la entrega del adoquinamiento, guarniciones y banquetas en la inspectoría Los Ángeles Tetela, y se impermeabilizó la azotea de una escuela, para lo que se contó con una inversión de un millón 836 mil 453 pesos.

Las calles rehabilitadas fueron la 2 Oriente y 4 Norte, mientras que la escuela primaria que se vio beneficiada fue la Melchor Ocampo.

Además, también se construyó un drenaje de las calles Reforma y 2 Poniente, en Buenavista Tetela.

Las obras entregadas representaron un esfuerzo de inversión total de 1 millón 836 mil 453 pesos, para beneficiar así a 8 mil 966 habitantes de la localidad.

De igual forma, la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos se sumó a esta jornada de entrega de resultados, con la inauguración de 2 nuevos comedores escolares, uno en el Jardín de Niños Yolanda Benítez y el segundo en la primaria La Patria es Primero, sumando una inversión de 2 millones 79 mil 86 pesos.

Aunado a esto, y como parte del programa Infraestructura Educativa, la primaria Melchor Ocampo también recibió un techado escolar, sumando en total a 458 alumnas y alumnos beneficiados de estas tres instituciones de educación básica.

Por otra parte, con el objetivo de mejorar el sistema de alumbrado público de esta Junta Auxiliar, así como las condiciones de seguridad, se realizó la instalación de 55 puntos de luz en la Carretera a San Baltazar Tetela.

Así, con tecnología All In One (Todo en Uno), ahora se ilumina con un sistema sustentable y eficiente la arteria de circulación vehicular más importante de la zona.