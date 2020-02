Vigilaremos que gobernadores y ediles no se metan a elecciones: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que él y su gobierno vigilarán que gobernadores y presidentes municipales no intervengan en el proceso electoral de 2021, que oficialmente empieza en septiembre próximo, y les recordó que ya es delito grave.

Así lo manifestó este lunes, durante su conferencia de prensa matutina, donde reiteró que también estarán bajo la lupa los funcionarios federales y los delegados de programas sociales en los estados –conocidos como “superdelegados”–, además de que hablará sobre el tema ante los medios.

“No es nada más que el gobierno federal no va a participar, porque no debe hacerlo, vamos a estar pendientes todos para que no lo hagan los gobiernos estatales o los gobiernos municipales; o sea, todos vamos a cuidar, desde luego delegados, cualquier funcionario, aquí vamos a hablar de ese tema”, expuso.

Remarcó, en este sentido, que el fraude electoral ya es delito grave, por lo que quienes sean imputados por este irían a enfrentarse a proceso penal a la cárcel sin derecho a fianza.

INE se hizo de la vista gorda ante fraudes, acusa

Por otra parte, el mandatario reiteró su crítica al Instituto Nacional Electoral (INE) porque “se hizo de la vista gorda” en elecciones fraudulentas, señalando tanto a los consejeros “que están ahora y los anteriores”.

En este sentido, se refirió al caso de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex prófugo de la justicia desde 2018, a quien señaló como “el que recibió dinero para la campaña en el 2012, la campaña del PRI (…) que Odebrecht entregó dinero para la campaña ¿o no? Comprobado”.

Asimismo, recordó que, en la elección de 2006, “una casilla allá en Ciudad Valle, San Luis Potosí, de 300 ciudadanos, sacó Calderón (el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, quien consiguió la victoria sobre él) 500 votos, una nada más”.