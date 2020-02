Gobernador de Aguascalientes manda a la chingada a enfermos foráneos

El panista Martín Orozco Sandoval, gobernador de Aguascalientes, se pronunció por mandar “a la chingada” a los enfermos foráneos que son atendidos en el sistema de salud estatal, que quiere oponer al Insabi, pues asegura que “me lleva un costo del 25 por ciento”.

Lo anterior, en entrevista con la prensa realizada este jueves, donde señaló que está analizando qué esquema de servicios públicos de salud va a aplicar en el estado tras rechazar adherirse al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

En este sentido, señaló que tomará una decisión hasta fines de febrero, tras una análisis “en base a presupuestos” y basándose en el esquema del desaparecido Seguro Popular, instaurado durante la presidencia del expanista Felipe Calderón Hinojosa.

No obstante, adelantó disposiciones al quejarse de que “un gran costo que tiene el servicio de salud del estado son dos rubros muy importantes, uno, es atención de casi el 25 por ciento de foráneos”.

Por ello, expresó que “estados que no son de Aguascalientes a la chingada. De entrada, si te quedas, yo no puedo atender a estados, porque eso me lleva un costo aproximadamente de cerca del 25 por ciento

Esta medida discriminatoria también aplicaría para los afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pues consideró “que tienen sus clínicas”.

Al cierre de esta edición, Orozco Sandoval no ha corregido sus dichos, los cuales ya le han generado múltiples críticas en redes sociales, a través de los hashtags “PAN a la chingada” y “Aguascalientes a la chingada”.

Cabe recordar que el artículo 4 constitucional establece que el Estado mexicano, en sus tres niveles (incluidas las entidades, como Aguascalientes) tiene la obligación de dar acceso gratuito a servicios de salud a toda persona. Este derecho también está reconocido por tratados internacionales firmados por México.