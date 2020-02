Issste recomienda a la población no entrar en pánico por el coronavirus

Ante la epidemia internacional del coronavirus o 2019-nCov, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) llamó a la población a no alarmarse y pidió a la población que viajó a Wuhan, China, donde se originó el contagio, acudir a una instancia de salud.

A través de un boletín de prensa, el director general, Luis Antonio Ramírez Pineda, afirmó que el instituto está preparado ante cualquier contingencia y señaló que el coronavirus es menos agresivo que la influenza.

Explicó que el Issste mantiene un operativo de alerta epidemiológica, preventiva e informativa a la comunidad, al tiempo en que insistió no caer en pánico.

Por su parte, el epidemiólogo de la Dirección Normativa en Salud, Oscar Flores, señaló que sus síntomas son equiparables, aunque para esta enfermedad aún no hay vacunas para prevenirlo ni tratamientos antirretrovirales específicos, pero sí un protocolo para su manejo y control, derivado del conocimiento de siete Coronavirus ya existentes, cuatro considerados de la especie humana, entre ellos el SARS y el MERS-Cov, que generan cuadros infecciosos de vías respiratorias de leves a moderados.

Respecto a la agresividad, señaló que la del 2019-nCov es de 2.8 por ciento, mientras que el MERS-Cov tiene una letalidad del 34.5 por ciento, la del SARS, 9.5 por ciento.

Entre los síntomas que presentan las personas infectadas está la fiebre acompañada de signos de infecciones respiratorias como tos, escurrimiento nasal, dolor de garganta y cabeza, así como complicaciones para respirar, incluso neumonía.

Asimismo, explicó la que prueba se realiza sólo si un paciente con los síntomas tiene antecedentes de haber viajado a Wuhan, China o ha tenido contacto con alguna persona diagnosticada con coronavirus, todo esto considerando que el periodo de contacto haya sido en los anteriores 14 días a la presencia de síntomas, que es el periodo estimado de incubación del germen.

Para evitar cualquier contagio es recomendable no viajar a Wuhan, China si no es necesario; en caso de ir a este lugar, se sugiere vacunarse contra las enfermedades que están en el esquema nacional de vacunación, lavado frecuente de manos con agua y jabón, no saludar de beso ni de mano, al toser o estornudar cubrirse nariz y boca con el antebrazo y no con la mano, no compartir uso de utensilios que tengan contacto con mucosas y usar cubrebocas para proteger boca y nariz, no automedicarse y acudir al médico cuando se tienen padecimientos respiratorios.