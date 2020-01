Víctimas de desaparecidos enfrentan muro para acceder a justicia, acusan

Las familiares de desaparecidos en Puebla deben “enfrentarse a un muro” para acercarse a las autoridades y plantear su caso, por lo que es necesario que desde el Ejecutivo estatal se abran “puertas” que lleven a solucionar las exigencias.

Así lo acusó, en el marco de la toma de protesta de María del Carmen Carabarín Trujillo, como titular de la Comisión de Búsqueda de Personas, María del Rocío Limón Maldonado, mamá de Paulina Camargo Limón, quien desapareció el 25 de agosto de 2015.

Manifestó que hay un “protocolo duro y cansado”, pues lleva más de 4 años desde que no sabe de su hija, además de que representa a “muchas” madres en la misma situación y “desgraciadamente” no son los privilegiados, ya que no han encontrado a sus familiares.

Asentó que es una persona “llena de esperanza”, por lo que siempre ha estado dispuesta a colaborar con la Fiscalía General del Estado (FGE), pero reiteró que se tiene “un muro tan grande” para la posición de quienes son víctimas.

“Solamente eso pido, que usted (gobernador) nos permita llegar y que ustedes de verdad, usted comisionada, que como familias, que nos permita que la familia sea parte de esto, porque sin nosotros ustedes no estarían aquí. He estado los martes ciudadanos y la petición es que abran las puertas a las víctimas”, pronunció.

Ante esto, Barbosa Huerta respondió que su administración no habrá “muros” y mucho menos impedimentos para cuando quieran acercarse a él para pedirle algo y aseguró que en sus jornadas ciudadanas que tiene en Casa Aguayo la ha recibido a ella y a la mamá de José María Sosa Álvarez, quien es acusado por la FGE como el responsable de haber asesinado a la joven, a pesas de que a más de 3 años del caso no se ha encontrado el cuerpo.

“Cuando vino la mamá del detenido se me puso a llorar y le dije, no cree usted que hay más llanto en la casa de la desaparecida, porque se me puso a llorar de manera muy especial, para que no se quede la impresión que en el gobierno de Puebla no se les escucha a las víctimas, el gobernador escucha a todos, el gobernador está al alcance de ustedes”, afirmó.