Antorcha iría a Morena

Además de berrinches y corajes, pregunta: ¿Qué más va a hacer el Movimiento Antorchista ahora que le suspendieron el registro como partido político?

Respuesta: Va a impugnar legalmente, aunque digamos que no están muy acostumbrados a actuar legalmente.

Acudirá al Tribunal Electoral del Estado, donde ahora sí, de ninguna manera dudo de su imparcialidad.

Si pierde «el pleito», Aquiles Córdova y sus secuaces, acudirán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tendrán que «aceitar la maquinaria con unos 200 melones, cantidad que por cierto la tienen en la bolsa del pantalón».

Y luego ¿Qué sigue?

Tendrán que regresar al PRI ¿Por qué no?

O en una de esas, se van al PAN ¿Por qué no?

Igual y terminan en Morena ¿Por qué no?

El caso es hacer ruido, porque sin ruido no hay ni poder, ni dinero.

Así es y así será.

Ahora bien, ante las manifestaciones, marchas, plantones y demás que los antorchistas van a organizar, el Instituto Electoral del Estado (IEE), debe aplicarles la clásica nacional de Morena y la «chairiza»:

«A chillidos de marrano, oídos de chicharronero».

Punto.

He dicho y he escrito.

Karina no, pero Lizeth sí

Bueno, pues resulta que a doña Karina Pérez Popoca, presidenta municipal de San Andrés Cholula, se le cayó el futuro.

No será propuesta para ser re-electa al frente de la alcaldía, debido a los negativos resultados electorales de la elección extraordinaria de gobernador.

No pondrá candidato a sucederle, lo que significa que ni Manlio López Contreras ni Sergio Mirón Terrón.

No podrá intervenir en contra de la diputada local Tonantzin Fernández Díaz, para que sea candidata a alcaldesa.

No llegará ser Secretaria de Desarrollo Social del Estado en lugar de Lizeth Sánchez García.

No evitará la repetición de la caída electoral del 3 por 1 frente al PAN, de Genoveva Huerta.

Lo único que le queda es pasar a la historia como la primera mujer en ser presidenta municipal de su pueblo.

Bueno-bueno, también puede elegir entre ser candidata a diputada al Congreso del Estado o a la Cámara de Diputados.

Y ya se verá.

Por cierto, Lizeth va que vuela para ser candidata a presidenta municipal de San Martín Texmelucan.

¡Ah! y mí no me reclamen. Eso piensan en la oficina del C. gobernador.

Punto.

Barbosa, nos odia. Capítulo II

Ahora sí que me pasó lo que a «la» Lidya Cacho.

Me dieron mi coscorrón.

Tal como Mario, «El Precioso» Marín y «el» Kamel Nacif, le mandaron poner a la periodista Cacho, su coscorrón.

Mi coscorrón, me lo dio una fuente de información. Esa sí, De Buena Fuente.

Resulta que: Ana Laura Altamirano Pérez, Secretaria de Desarrollo Rural del gobierno de Luis Miguel Barbosa ¡Es poblana!

Y es que en la columna anterior, la incluí como integrante de la «Legión Extranjera».

Cito la cita de ayer (es a propósito, eh), sobre los funcionarios (servidores públicos) del gobierno poblano.

«Aquí los presento:

«Las secretarias, María Teresa Castro Corro de Administración y Finanzas; Rosa Urtuzuástegui Carrillo, de Administración; Beatriz Manrique Guevara, de Medio Ambiente; Ana Laura Altamirano Pérez, de Desarrollo Rural; Jorge Humberto Uribe Téllez, de Salud; Miguel Idelfonso Amézaga Ramírez, de Seguridad Pública y muchos más».

Corrijo:

Ana Laura Altamirano Pérez, es de Atzitzihuacán… a los 15 años aproximadamente, salió de su pueblo a estudiar en la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), primero al bachillerato. Sólo tenía dos destinos si se quedaba: ser ama de casa y tener hijos, en una comunidad (es específicamente de la junta auxiliar de San Juan Amecac, municipio de Atzitzihuacán) en la que había muchas muertes materno-infantil, o ser migrante.

Decidió romper con su destino de mujer rural.

Bueno, ahora Ana Laura, es Secretaria de Desarrollo Rural en el gobierno del gobernador (es a propósito, eh) que: … «nos odia, por inútiles, ineficientes, incapaces, inexpertos, idio…!

Bueno, una menos.

Ah.

Y se me pasaba: Laura Olivia Villaseñor Rosales, secretaria de la Función Pública en el gobierno poblano, tampoco es poblana.

Alguien me dijo: ¿Y Biestro?

Respondí: (Gabriel) Biestro, es cholulteca.

Punto.

He dicho y he escrito.

Ni Obama

A través de la Unidad de Transparencia del Honorable Ayuntamiento de Cholula de Rivadavia o San Pedro Cholula, la dirección de Recursos Humanos informó en octubre 17 de 2019, que el alcalde Luis Alberto Arriaga se aumentó el sueldo. Tal parece que gana más que López Hablador. Por supuesto, él lo niega y dice que se lo demuestren. En tanto, mis vecinos, los cholultecas, dicen que ese sueldo no lo tiene ni Obama.

El Verdugo

Si Dios castigó a Moreno Valle por fraudulento, traidor, ladrón, corrupto, cerdo, cochino, marrano, católico, apostólico y poblano, por tener presos políticos y cometer atrocidades históricas, construir puentes, ciclopistas y traer rueda de la fortuna, es porque según Dios se lo merecía. Pero, Rafael nunca traicionó a quienes lo ayudaron a llegar al poder. El Verdugo dice: Dios aprieta pero no olvida… perdón, aprieta pero no ahorca.

