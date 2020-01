Trump firma el nuevo acuerdo de comercio T-MEC; aún falta Canadá

Este miércoles, el presidente norteamericano, Donald Trump, en una ceremonia en Washington, firmó el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), aunque aún falta que sea ratificado por el parlamento canadiense.

La mañana de este 29 de enero, el republicano ofreció una rueda de prensa, antes de signar el acuerdo comercial trilateral, donde aseguró que “no es político” como los que aprobaron el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (Tlcan) el pasado 1994, con las administraciones de Carlos Salinas de Gortari y Bill Clinton.

Además, Trump aseguró que dicho tratado es una “gran victoria” para manufactureros y obreros de Estados Unidos, pues se está “defendiendo” al pueblo norteamericano, al tiempo de agregar que Ford, GM, Fiat y Chrysler invirtieron en su país, así como presumió que recibieron inversiones por 25 billones de dólares de automotrices internacionales.

For the first time in American History, we have replaced a disastrous Trade Deal that REWARDED outsourcing with a truly FAIR and RECIPROCAL Trade Deal that will keep jobs, wealth and growth right here in AMERICA! pic.twitter.com/bDe8IV9DyD

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 29, 2020