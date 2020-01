Investigan a 40 ministeriales de la FGE por corrupción, afirma Higuera

La Fiscalía General del Estado (FGE) inició procedimientos contra 40 de sus agentes por corrupción y estar coludidos con delincuentes, así como han girado órdenes de aprehensión contra policías municipales y estatales por los mismos hechos.

Así lo aseguró el titular Gilberto Higuera Bernal, quien en entrevista mencionó que parte de las actividades del 2019 fueron dichos procedimientos, afirmando que la limpieza al interior de la institución es una acción permanente.

“Hemos investigado y procedido legalmente, incluso aprehendido a personal policial; hemos dado de baja a personal ministerial y estamos investigando centenas de casos contra policías municipales de toda la entidad, incluso contra elementos estatales”, afirmó.

Al rendir en comparecencia ante el Congreso local, en materia de personas no localizadas, aseguró que de lo mil 646 casos registrados en 2019, pudieron encontrar a más del 60 por ciento; en el caso de “desapariciones voluntarias”, indicó que la efectividad de localización fue de aproximadamente el 90 por ciento.

No obstante, con relación a estos últimos, comentó que gran parte de las denuncias por desaparición de personas resultan “ser falsas”, ya que la gente se va “voluntariamente”.

La @FiscaliaPuebla asegura que durante 2019 atendieron 1,646 denunciar por #desaparecidos, de las cuales encontraron al 60%; asimismo, asegura que han localizaron a más del 90% de personas que desaparecieron voluntariamente.

Vía: @Bryan_TheSounds pic.twitter.com/WK8sVVZaS3 — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) January 29, 2020

Necesario, cementerio forense

“No quiero desmerecer, pero debo decir que muchas denuncias, una muy importante cantidad, no resultan serlo. Ruego por favor se me tome en ese sentido. La precisión se hace como resultado de una investigación, y no como el inicio de la misma. Adultos menores y de avanzada edad que se van voluntariamente. Seguiremos trabajando en ello”, expresó.

Para dar prioridad a esta problemática, reiteró que la entonces Unidad de Desapariciones pasó a convertirse en Fiscalía, dotándola así de más agentes ministeriales, policías y peritos que sólo se enfocan a dicha actividad.

De igual forma, abordó que es necesario establecer la posibilidad de que las personas desaparecidas estén muertes tras un determinado periodo de búsqueda, así como trabajar en un cementerio forense para albergar a más cuerpos que posteriormente puedan ser identificados y no recurrir así a ninguna fosa.

Asimismo, para incentivar la cercanía entre el organismo y la ciudadanía, mencionó la necesidad de que se establezca un Comité Ciudadano dentro de la misma, que califique el actuar de los agentes y las investigaciones.