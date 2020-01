AMLO reprueba que ONGs no puedan visitar a migrantes; INM recula

El presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó el oficio del INM para aplazar, sin fecha definida, las visitas de organizaciones civiles y religiosas a migrantes en sus albergues, tras lo cual la dependencia reculó y dijo que podrá ingresar a partir del 1 de febrero.

Este miércoles, durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario rechazó categóricamente la medida, dada a conocer el martes, y le dijo a Francisco Garduño Yáñez, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), que no tiene por qué impedirle la entrada a nadie.

“No, no, no, eso no. Prohibido prohibir en todo, casi en todo; o sea, es convencer, persuadir, nada de acciones coercitivas. No somos conservadores”, remarcó ante la pregunta de un reportero sobre el caso.

Asimismo, expresó con indignación que ¡Cómo se imaginan que vamos nosotros a dejar sin poder asistir a un albergue a religiosos a miembros de la sociedad civil, de organizaciones sociales!

Al insistir que INM reconoció que sí aplazó indefinidamente la visita de organizaciones a sus albergues para migrantes, a través del oficio INM/DGCVM/0118/2020, respondió que se debe a las “inercias” del régimen “autoritario” que “no acaba de morir”.

En dicho documento —cabe recordar— el instituto expresaba reconocimiento por la labor de las organizaciones civiles en favor de los migrantes, pero sostenía que, ante la “contingencia” de las caravanas, iba a reprogramar sus visitas para que no interfiriera con el trabajo del personal federal. Esto, sin especificar a cuántas organizaciones ni por cuánto tiempo.

Tras las críticas de activistas y la reprobación por parte del presidente, el INM bajó de su página oficial los comunicados que emitió al respecto y los sustituyó este miércoles por uno donde especificó que sólo se reprogramaron las visitas de 10 organizaciones que acudirían en los últimos días de enero.

La dependencia también precisó que las visitas se reanudarán a partir del 1 de febrero de 2020 y sostuvo que este cambio de fechas se sustenta en la Ley de Migración.