Tuvo Puebla en 2019 21 proyectos de inversión extranjera por 620 mdd

De agosto a noviembre del 2019, la Secretaría de Economía estatal impulsó 21 proyectos de inversión extranjera con un monto de 620 millones de dólares, así como una inversión nacional de siete mil 362 millones de pesos.

Así lo expuso la titular, Olivia Salomón Vibaldo, al comparecer la glosa del primer año de actividades ante el Congreso local, donde destacó que de 503 millones de dólares invertidos, 287 provienen de Alemania, 61.4 de Estados Unidos, 53.8 de España, 8.3 de Canadá y los 92.5 millones restantes de otros países.

Hugo de México, Minghua de México, Allasier, Ternium, Grupo Alze, SMI Tapas e Iler Alquirama-Ilberdrola fueron algunas de las empresas involucradas, mismas que, explicó, generaron cuatro mil 146 empleos en materia de energía, construcción, transportes y manufactura.

De igual forma, durante el periodo mencionado, Puebla tuvo encuentros comerciales con China, Chile, Francia, España, Líbano, Marruecos y Corea del Sur, para próximos proyectos.

Apoyos de productividad

Resaltó que como parte del programa del gobernador Miguel Barbosa Huerta, entregaron apoyos de productividad e inclusión financiera a los municipios rurales de Ayotoxco de Guerrero, Caltepec, Cuetzalan del Progreso, Hueyapan, Hueytamalco, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana, Zapotitlán y Tehuacán.

No obstante, por la pregunta del diputado morenista Fernando Sánchez Sasia, la secretaria tuvo que reconocer que algunas personas de Tehuacán no han podido recibir apoyos ya que no tienen los papeles de sus tierras en regla.

Para apoyar a las maquiladoras de dicha región, indicó que ha tenido acercamiento con ellas con el fin de planear exportaciones y participar en ferias internacionales, por lo que Salomón Vibaldo considero que la implementación de las jornadas ciudadanas fueron una propuesta «atinada», ya que a través de ellas ha podido conocer a los productores poblanos e identificar las necesidades de los mismos.