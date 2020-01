Recuento de caminata por la paz y Ramírez Cuéllar ya es presidente de Morena

¿Quién miente, señor presidente?

Héctor De Mauleón en su columna En Tercera Persona, publicada en El Universal, indica que la semana pasada el presidente López Obrador se refirió en dos ocasiones a esta columna. Lamentablemente no la leyó, y se dejó llevar por lo que alguien le dijo. Las inexactitudes que cometió el mandatario terminaron en el linchamiento de dos padres de familia y, como de costumbre en este sexenio, con el apoyo de un conjunto de plumas serviles y abyectas, en el del periodista que les dio voz.

El lunes 20 publiqué en este espacio un texto titulado El gobierno de AMLO la abandonó. Referí el caso de una niña de tres años, enferma de leucemia, que sufrió la negligencia de las autoridades de salud en un hospital del ISSSTE ubicado en Morelos, y a la que más tarde le fue aplicado, en el 20 de Noviembre, un medicamento que, según su padre, el profesor Walter Rupprecht, procedía de un medicamento de mala calidad. El resultado fue que la niña, Ana Lucía, se volvió alérgica a los medicamentos existentes en el hospital y requirió de uno de importación, cuyo precio excedía la capacidad adquisitiva de sus padres.

Los maestros Walter Rupprecht y Rosalba Contreras —el primero, de padre suizo, y por tanto poseedor de una doble nacionalidad—, se vieron obligados, con el apoyo de familiares, a buscar en Zurich, mediante la contratación de un seguro básico, el medicamento que aquí no recibieron y que puede garantizar la supervivencia de la niña.

En su “mañanera”, el presidente dijo que el columnista lo había acusado de que “una niña o un niño” no recibiera tratamiento. Falso. La columna no lo acusó a él, sino a su gobierno, a partir de una declaración del maestro Rupprecht: “Este gobierno abandonó a mi hija”. El presidente dijo también que los padres “de la niña o el niño” eran “unos extranjeros”. Falso. Ambos son 100% mexicanos y por eso están afiliados al ISSSTE. Dijo también el presidente que a falta de medicamentos los “extranjeros” se habían llevado a la “niña o el niño”, “creo que a Suiza”, para que recibiera allá el tratamiento. Otra inexactitud: los padres no se habían llevado a la pequeña: seguían esperando una respuesta del gobierno mexicano.

Un día después, en la “mañanera” fue leída una carta de la jefa de Hematología Pediátrica del 20 deNoviembre. Decía que lo señalado en la columna era falso. Que la niña había recibido el tratamiento adecuado y se hallaba en etapa de remisión.

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, señala que 1. Plantados. Fueron los senadores Dante Delgado y Emilio Álvarez Icaza quienes pidieron a la Junta de Coordinación Política usar la sala protocolo del Senado con la “noble” intención de recibir a la Caminata por la Paz. No desaprovecharían la oportunidad de subirse al movimiento para tomarse la foto. Lo hicieron en nombre de los senadores del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano y hasta tenían integrada una comitiva para recibirlos. No contaban con el desdén de Javier Sicilia y los representantes de la familia LeBarón, a quienes no les convenía perder el tiempo en protocolos y se fueron directo a Palacio Nacional. Un grupo de la Caminata por la Paz ingresó 15 minutos al recinto, entregó documentos y se fue. Decisión acertada la de Ricardo Monreal, coordinador de Morena, de no asistir a lo que resultó una pifia. Ojo político le sobra.

2. El suavecito. Nada qué ver el Jaime Rodríguez de ayer con el que pretendía ganar la Presidencia en 2018. Al recibir a Andrés Manuel López Obrador, primer mandatario de México, en Monterrey, ante cientos de asistentes de Jóvenes Construyendo el Futuro. El Bronco fue recibido con gritos de “¡Fuera, fuera!”, y cuando quiso iniciar su discurso fue interrumpido por los abucheos. Con López Obrador de gira por la entidad, Rodríguez Calderón primero reconoció el triunfo de su entonces contrincante a la Presidencia y luego admitió que no es fácil gobernar, pues, dice, le dejaron Nuevo León endeudado y muy desordenado. Fue sumamente generoso con el Presidente. Dijo que “la política no es confrontar” y por ello “estoy con usted” en los cambios del país. Un baño de realidad que tanta falta le hacía a don Jaime Rodríguez. Ya no lo quieren.

3. Ordenados. A diferencia de anteriores reuniones entre morenistas, el Congreso Nacional de Morena dio como única propuesta a Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado presidente de la Comisión de Presupuesto, para sustituir a Yeidckol Polevnsky en la dirigencia del partido. Ramírez Cuéllar agradeció su inclusión y dijo que será una oportunidad para lograr la unidad; pidió el voto de los congresistas para encabezar el periodo de transición y dijo que pedirá licencia en la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Y aunque a muchos les duela, a pesar de que dejaría la dirigencia del partido, Polevnsky se mantendría como secretaria general. Esto último podría desatar nuevamente los demonios del partido. Más les vale hacer la transición sin sombrerazos. Lo están aprendiendo.

Morena, lejos de Porfirio y cerca de Sheinbaum

Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, indica que en el caótico movimiento político que acompaña al presidente López Obrador, las diferencias, los pleitos y los reacomodos han sido la constante en el año dos meses que lleva este gobierno. Tanto el partido de Morena, como la llamada “Cuarta Transformación”, han sido hasta ahora inestables e impredecibles y lo mismo se ven choques ideológicos o por iniciativas de ley entre las bancadas morenistas del Congreso, que se escuchan posiciones críticas y hasta rupturas por algunas políticas de gobierno y ya en el colmo de la estridencia, están los pleitos, demandas y hasta violencia en el proceso de renovación de la dirigencia de Morena.

Este fin de semana hubo dos hechos significativos relacionados con el partido gobernante y con la 4T. Por un lado Morena finalmente definió en un Congreso la elección de un presidente interino, en la persona del diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, aún con la negativa de Yeidckol Polevnsky de reconocerlo; y por el otro lado, una figura emblemática en el proyecto de López Obrador, Porfirio Muñoz Ledo, nada menos el que le puso la banda presidencial en el Congreso, cuestionó duramente “la mentira y el autoritarismo” en el gobierno lopezobradorista y habló de un retroceso histórico.

“Nada le puedes quitar o dar a un hombre que está más cerca de la muerte que ver cómo se pierde en la mentira y el autoritarismo el sueño de una transformación en México… hemos dado un salto hacia atrás de 30 o 40 años, y lo puedo decir porque yo lo viví”, comentó Muñoz Ledo, luego de que en el Senado de la República, en la sesión de la Comisión Permanente, del pasado miércoles, se le negara hacer uso de la palabra por votación mayoritaria de los diputados y senadores de Morena.

El expresidente de la Cámara de Diputados dijo: “Mi corazón se aleja de Morena”, tras la censura de sus compañeros que no quisieron escuchar su discurso crítico hacia la política migratoria del presidente López Obrador, a la que ha calificado de “criminal, represiva e inconstitucional” hacia los migrantes centroamericanos y de “sumisa y abyecta” con el gobierno de Donald Trump.

Paradójicamente, mientras una figura tan simbólica para la 4T, como lo es Muñoz Ledo se aleja, otros se acercan y se fortalecen en el control de Morena. Es el caso de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien con la llegada del diputado Alfonso Ramírez Cuéllar a la presidencia nacional morenista, toma el control de la próxima elección interna, con la anuencia del presidente López Obrador, y desplazando al mismo tiempo a Yeidckol Polevnsky y a Bertha Luján.

El Temido Show

La columna Pepe Grillo, publicada en La Crónica de Hoy, señala que el presidente López Obrador no recibió a los integrantes de la caminata contra la violencia porque no quería hacer show.

Puso tierra de por medio. A pesar de todo hubo show, uno por demás patético, protagonizado por un grupo de simpatizantes de Morena que recibieron a los caminantes con gritos de “Es un honor estar con Obrador”.

No solo hubo show en la plancha del zócalo, también lo hubo en las redes sociales, donde se registró una ofensiva descarnada, de pena ajena, contra los personajes más notables de la caminata, el poeta Sicilia y el activista LeBarón.

Era un contingente reducido, de gente con experiencias de dolor difícil de narrar. La notoriedad se la dio el propio gobierno al presentarlos como adversarios de la 4T que deben ser descalificados.

Llamado para Ramírez Cuéllar

La columna Trascendió, publicada en Milenio, indica que en el Senado causó extrañeza que los convocantes de la caravana por la paz, Javier Sicilia y la familia LeBarón, no ingresaran al recinto parlamentario y solo enviaran una comisión a entregar documentos a los legisladores, pese a que ya los esperaba una comitiva de PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano.

Dante Delgado, de este último partido, y el independiente Emilio Álvarez Icaza habían solicitado la sala principal de la Junta de Coordinación Política para el encuentro; en tanto, el presidente de ese órgano legislativo, Ricardo Monreal, declinó asistir por compromisos pactados con anterioridad.

QUE cientos de opositores a Yeidckol Polevnsky tuvieron que pagar de su bolsillo transporte, hospedaje y alimentación para estar presentes en el Congreso Nacional de Morena que se celebró ayer en CdMx.

El poeta deshabitado camina de nuevo

Ricardo Raphael en su columna Política Zoom, publicada en El Universal, señala que es más difícil hacerse oír en la familia.

“La confianza apesta,” dice el refrán, y en política es doblemente cierto.

Cuando el adversario es distante, emocional e ideológicamente, resulta fácil plantarse y reclamar; más penoso es reaccionar en el contexto contrario.

En 2011 Javier Sicilia encabezó un largo peregrinar que llegó a Ciudad Juárez: “el epicentro del dolor”. A su paso el poeta fue levantando la voz de las víctimas y sus familiares.

Quién conoce la fuerza de las palabras, sabe que el volumen lo es todo cuando ha de enfrentarse la injusticia.