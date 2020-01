Que Morena resuelva diferencias con democracia; tengo licencia: AMLO

Tras el VI Congreso Nacional Extraordinario de Morena, donde se nombró una dirigencias nacional interina, el presidente Andrés Manuel López Obrador sólo deseó que el partido, que él fundó, resuelva sus diferencias internas con democracia, pues él tiene licencia.

Lo anterior, este lunes durante la conferencia de prensa matutina, donde rechazó emitir su opinión sobre la designación del diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar como presidente provisional del partido, a fin de sustituir a Yeidckol Polevnsly Gurwitz.

“No, nada, nada, nada. Silencio. No cómplice, sino que no me corresponde, no tengo por qué participar en eso. Ya lo he dicho, les deseo a todos los partidos que resuelvan sus diferencias con el método de la democracia”, respondió a la pregunta de un reportero que le pidió un pronunciamiento sobre el hecho.

Ante la pregunta sobre si sigue en Morena, contestó que sí, pero que “nada más que tengo ahora licencia, porque tengo la responsabilidad de gobernar para todos”.

Asimismo, reiteró que no actuará “como antes, cuando el presidente, además de encabezar el gobierno federal, “era el jefe político del partido (…) y él decidía quién iba a dirigir el partido, de donde surgía el presidente”.

En otro tema, pidió a la Secretaría de Gobernación (Segob) no insistir al Instituto Nacional Electoral (INE) que entregué su padrón de ciudadanos, con los datos biométricos, para la nueva cédula de identidad, pues consideró que los consejeros están “muy sensibles” y que ya habrá tiempo de hacerlo después.

Cabe recordar que en el congreso interino, celebrado ayer, se acordó que Ramírez Cuéllar ocupará la presidencia del CEN hasta que se reponga la elección interna y también se rechazó elegir a los dirigentes mediante encuestas, como propuso el presidente en un primer momento.