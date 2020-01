Piden hasta 6 años de cárcel y multas de $43,440 por transporte pirata

El gobierno estatal aumentará las pena a quienes manejen unidades de transporte público sin la concesión correspondiente, por lo que buscará que se castigue con hasta 6 años de prisión, así como actualizó las tarifas con sanciones que podrían llegar a los 43 mil 440 pesos.

Lo anterior lo dio a conocer, este lunes, el secretario de Movilidad y Transporte (SMT), Guillermo Aréchiga Santamaría, quien agregó que en el primero de los casos ya se envió la iniciativa al Congreso local, por lo que está en manos de los diputados la aprobación de la misma.

Explicó que esto se hace con el objetivo de reducir el “pirataje” en el transporte público, por lo que se planteó reformar el artículo 190 bis del Código Penal de Puebla, que ya establece que “al que a sabiendas de que no cuenta con la concesión o permiso otorgado por la autoridad preste el servicio público de transporte o del servicio mercantil, se le impondrán de tres meses a 3 años de prisión y multa de 50 a 500 días de salario, lo cual también aplica al propietario del medio de transporte.

El titular de la SMT recalcó que a iniciativa enviada contempla que la sanción mínima sea de seis meses, mientras que la máxima de 6 años de prisión, así como la cancelación de la licencia y la cancelación definitiva del tarjetón, aunque resaltó que no sólo irán contra el concesionario, sino también el operador si se demuestra su participación.

Al respecto, refirió que en los primeros cinco meses de la administración estatal, es decir, de agosto a diciembre pasado, se han retirado de circulación a 464 unidades que daban servicio de transporte público pirata.

Licencia mercantil baja a $2,172

Recordó que la semana pasada se publicó el nuevo reglamento de la Ley de Transporte Público, en el que se actualizaron las sanciones económicas a quienes presten el servicio de manera irregular, como circular con placas que no correspondan al vehículo, ya que estaba de 100 a 150 Unidades de Medida y Actualización (UMA), por lo que ahora será de 450 a 500, que va de los 39 mil 96 a 43 mil 440 pesos.

Aunado a esto, dijo que la dependencia aplicará multas de 3 mil 909 pesos a 12 mil 597 pesos, a quienes circulen en vehículos que excedan la antigüedad establecida en la ley correspondiente, esto para garantizar la obligatoriedad en la modernización de las unidades.

Sin embargo, agregó que igual hubo actualización de multas a la baja, entre ellas que para unidades que interrumpan servicio el público iba de 2 mil 666.4 ahora será de 2 mil 172 la mínima, mientras que por no contar con dispositivos de contador de pasaje la mínima era de mil 730 pesos y ahora, de mil 303 pesos.

Acotó que el costo de la licencia mercantil con examen toxicológico costaba 3 mil 67 pesos, lo cual estaba no era proporcional con la media nacional y regional, por lo que ahora se pagarán mil 272 pesos, por no tratarse de un tema recaudatorio, sino para proteger y trabajar en medidas preventivas en materia de seguridad.

Al ser cuestionado sobre la operación de los mototaxis en el estado, Aréchiga Santamaría manifestó que igual son piratas, pues aunque transportan personas no están regulados en la ley y no se han dado permisos, por lo que se les aplicarán las mismas multas, además de que el gobierno estatal no “está pensando” en regularizarlos.