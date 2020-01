No hay impedimento para obtener registro como partido: Antorcha

Juan Manuel Celis Aguirre, líder estatal del Movimiento Antorchista en Puebla, afirmó que ya cumplieron con los requisitos para ser partido político estatal y aseveró que no dejarán que personas externas frenen el proceso, como se ha dicho en los últimos días.

En rueda de prensa, este lunes, señaló que el pasado domingo realizaron la última asamblea estatal que faltaba, por lo que calificó como una “hazaña política” que en poco tiempo hayan conseguido todas asambleas solicitadas.

Indicó que se reunieron 228 delegados de comités de los 230 que avala el organismo electoral, teniendo con ellos más del 90 por ciento de asistencia, lo que muestra que “la gente quiere un cambio en Puebla”.

Detalló que de acuerdo con la documentación entregada al Instituto Electoral del Estado (IEE) fueron 16 mil 649 miembros de esta organización, mientras que la autoridad electoral pidió que fueran 11 mil 829 afiliados para considerarlos como parte activa de este posible nuevo partido, por lo que pasaron la cifra.

Aunado a esto, dijo, de manera externa se afiliaron al movimiento 24 mil ciudadanos más, por lo que son 40 mil 649 miembros activos los que están con el Movimiento Antorchista, que buscan “una opción diferente”.

Camerina Viveros no frenará proceso, afirma

“Con esto ya solo esperamos del resolutivo del organismo, son alrededor de dos meses los que se dan de tiempo para analizar toda la documentación, no tenemos una limitante para que nos digan que no, no lo vemos”, pronunció.

Incluso, afirmó que no tienen conflicto con la organización Podemos Puebla que en un principio buscó el registro, e hizo énfasis en que el único “problema” que hay es con una mujer (Camerina Viveros), quien se la ha pasado buscando pretextos para difamar am movimiento.

Sin embargo, dejó en claro que una persona no frenará el proceso de Antorcha para que sea partido político, pues sólo “es una” cuando los que se afiliaron al movimiento fueron más de 40 mil y “se topará con pared” si lo intenta.