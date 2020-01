Kupata, el perro guardián que ayuda a niños a cruzar la calle

Los animales nunca dejan de sorprendernos, por su lealtad, cariño, valentía y amor. Esta es una historia de esas que nos hace recordar que ellos deben ser amados y no dejados al abandono.

Y es que en redes sociales se viralizó un video que muestra cómo un perro ayuda a un grupo de niños a cruzar la calle mientras ladra a los autos que no reducen su velocidad. Estas acciones lo han vuelto un ícono nacional.

Los hechos fueron captados en la ciudad costera de Batumi, Georgia, y el nombre de tan noble perro es Kupata, que significa salchicha, quien se caracteriza por ser atento con los niños y cuidarlos del peligro.

El can reacciona ante los vehículos que no disminuyen su velocidad cuando van a pasar los niños, así como persigue a aquellos que no respetan el paso. Luego, Kupata monta guardia mientras cada uno de los niños cruza hasta llegar a la otra acera.

Kupata, un perro callejero de

Batumi (Georgia) ayuda todas las mañanas a un grupo de niños de un jardín de infancia a cruzar una calle con gran tránsito de coches.

El can ladra a los coches para que se detengan si no permiten que los niños pasen.

Kupata vive en las calles desde cachorro, pero encontró un lugar donde dormir y comer en el pórtico de Nona Zakareishvili, una vecina que desde el momento en que lo vio decidió cuidarlo y permitirle alojarse al pie de su puerta.

Luego de que vecinos difundieron la historia de Kupata, el perro vigilante, el Departamento de Turismo de Adjara le obsequió una estrella conmemorativa, una casa y un bebedero y comedor incluidos.

Actualmente, Kupata tiene 4 años y sin duda es un amigo que muchos se alegran de tener cerca.

Fuente: Noticieros Televisa