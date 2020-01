Desde Wuhan, mexicano capta crisis por coronavirus y pide ayuda

Desde la ciudad china de Wuhan, donde surgió la epidemia por un nuevo coronavirus, que ya rebasa las 80 muertes, el mexicano Jesús Daniel Stamatis Portugal captó en video y fotos cómo la población vive la crisis bajo estricta cuarentena.

Ante esta situación, el también arquitecto pidió ayuda a la embajada de México e incluso a la de Estados Unidos, a través de su cuenta de Twitter, donde planteó la posibilidad de que le den un lugar en alguno los aviones que van a llevarse a la población estadounidense en la zona.

Gracias a esta idea, ha logrado ponerse en rápido contacto con las representaciones de ambos países, esperando que gestionen una forma de sacarlo y librar la epidemia.

En tanto, ha publicado en sus redes sociales videos que captan las enormes filas en los supermercados de Wuhan, los únicos establecimientos que venden víveres, así como la calles desiertas por las restricciones a la circulación y libre tránsito.

The line to pay fruits & vegetables today. #coronarvirus #CoronaOutbreak #WuhanCoronavirus pic.twitter.com/26nSzvPNeO

#coronarovirus #WuhanCoronovirus A view from my 24-floor in Wuhan today. pic.twitter.com/XNqRSqcazQ

— chusdoit (@wheretogooncein) January 25, 2020