Trasladan a hombre en contenedor por posible contagio de coronavirus

En redes sociales fue compartido un video que muestra cómo un hombre con síntomas de coronavirus es trasladado en un contenedor en el aeropuerto internacional de Wuhuan.

De acuerdo con el usuario de Twitter Adam Ni, el hecho sucedió este 23 de enero, luego de que un usuario con fiebre alta entró directamente en cuarentena.

Asimismo, se puede ver cómo el contenedor es resguardado por varias personas, quienes usan cubrebocas.

Cabe mencionar que en China alrededor de 600 personas ya fueron diagnosticadas con coronavirus y se han registrado 18 muertes por esta enfermedad.

My cousin in Shanghai sent me this video. Apparently this happened today: a traveller with high fever from Wuhan went straight into a quarantine cage.#WuhanCoronavirus pic.twitter.com/NtFoeHpRTn

