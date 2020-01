Saqueo desmedido en Pemex y España hará promoción a playas de Cancún

Un día en la cárcel con Rosario Robles

Héctor De Mauleón en su columna En Tercera Persona, publicada en El Universal, indica que fue jefa de gobierno, presidenta de un partido y también secretaria de Estado. La encontré con siete kilos menos y la ropa color beige que llevan las internas de Santa Martha Acatitla. Habían pasado cinco meses desde aquella madrugada en que una camioneta de la Policía Federal la condujo al centro de readaptación social.

Era la tercera vez que intentaba verla. La primera, las autoridades del centro me regresaron antes de que alcanzara a llegar al filtro de revisión. La segunda vez me avisaron que la visita había sido cancelada cuando yo ya me encontraba prácticamente en la esquina.

La tercera fue la vencida, y Rosario Robles me aguardaba sentada. Ni una arruga en el uniforme, ni un cabello fuera de lugar. Algún visitante anterior le había llevado varios libros y pastelillos.

—En estos cinco meses he reunido libros como para cumplir dos cadenas perpetuas —dijo riendo.

En agosto pasado salió de su casa rumbo a su primera audiencia. Sus abogados le habían advertido que el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna —sobrino de Dolores Padierna y René Bejarano— iba a vincularla a proceso por ejercicio indebido del servicio público: no haber impedido, cuando fue secretaria de Estado, un desvío de más de cinco mil millones de pesos, y no haber informado de este a su superior jerárquico, el entonces presidente Enrique Peña Nieto.

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, señala que 1. Tragicomedia. Pemex realizó una operación de refinanciamiento de su deuda con la colocación en los mercados internacionales de capital de dos bonos de referencia a 11 y 40 años, respectivamente, por un monto total de 5 mil millones de dólares. Por primera vez Pemex logra colocar una emisión a 40 años, reflejando con ello la confianza de los inversionistas en la estrategia operativa y financiera de la actual administración. Muy feliz debe estar Octavio Romero Oropeza, el director de Pemex. Ojalá no se le quite esa sonrisa cuando explique al Presidente de México cómo y quiénes están involucrados en el gran fraude de las fugas en la petrolera. Ese tema urge esclarecerlo hoy, no a 30 ni 40 años… Por cierto, ¡felicidades por el refinanciamiento!

2. Fuercitas. La Secretaría de Salud acordó, con la Asociación de gobernadores del PAN, instalar una mesa de trabajo de carácter técnico para resolver, por consenso, los temas de interés, con el objetivo de avanzar en el acuerdo de adhesión en el inicio de actividades del Insabi, para la prestación gratuita de servicios de salud y medicamentos. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, recibió al gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, quien asistió en representación de la GOAN y compartió la disposición de los gobernadores del PAN de sumarse a la transformación del Sistema Nacional de Salud para garantizar la gratuidad de los servicios. Sólo le dan largas al asunto para negociar lo que más les convenga. ¿O a poco cree usted que piensan en los derechohabientes?

3. De viaje. Mara Lezama, la presidenta municipal de Benito Juárez, en Quintana Roo, se convirtió en la primera alcaldesa de México en hacer una alianza con la embajada mexicana en España, para que, a través de ésta y de los consulados en el país ibérico, difundan a Cancún mediante materiales promocionales físicos y digitales. La edil agradeció al jefe de Cancillería de la Embajada de México en España, Juan Agustín Alberro Behocaray, por su caluroso recibimiento. Mara Lezama planeó con su equipo de trabajo un proyecto de promoción para Fitur. Mucho ojo: si hubiera más seguridad Cancún sería la playa más visitada del mundo, pero mientras doña Mara no se aplique para resolver ese tema, que mejor ni piense en contender para gobernadora. 50 años de Cancún. Celebremos en Madrid.

El botín de Pemex y el brazo salinista

Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, indica que en el sexenio de Peña Nieto no solo se permitió el saqueo y la corrupción desmedida en Petróleos Mexicanos con acciones y pésimas decisiones financieras y administrativas como la compra de Fertinal y de la planta de Agronitrogenados, los astilleros en Galicia y la complicidad y nulo combate al robo de combustibles, entre muchos otros. Dentro de la estrategia, operada por dos directores muy cercanos al expresidente Carlos Salinas de Gortari: Emilio Lozoya Austin y José Antonio González Anaya, también se buscaba debilitar y achicar a la empresa petrolera y su producción para abrirles la puerta y mejorarles las condiciones de competencia a las compañías petroleras nacionales y privadas que participaban en las rondas de la reforma energética.

En ese afán, el salinismo que controlaba Pemex también buscó cambiar y controlar a los mayores proveedores y contratistas de Pemex y para ello decidieron ir por las dos empresas más grandes y fuertes que acaparaban los mayores contratos y activos en la industria petrolera: Oceanografía y Oro Negro. Las dos empresas mexicanas, que se volvieron referente internacional, habían sido creadas bajo la influencia del poderoso exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, que se volvió el poder real en el manejo de la petrolera nacional y las finanzas públicas durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón.

A la llegada de Peña Nieto, cuando este decidió dejar en manos del grupo salinista la política energética y entregarles Pemex, Oceanografía, de Amado Yáñez y Martín Gil Díaz, sobrino de Francisco Gil, y Oro Negro, propiedad del hijo del extitular de Hacienda, Gonzalo Gil White y de un grupo de bonistas se volvieron el primer objetivo de Emilio Lozoya y del secretario de Hacienda peñista Luis Videgaray.

La operación para acusar a Yáñez de fraude contó con el apoyo de los bancos involucrados y una vez que lo metieron a la cárcel, con la fabricación de acusaciones desde el SAT y desde la Unidad de Inteligencia Financiera y la operación jurídica de la Consejería Jurídica de la Presidencia, a cargo de Humberto Castillejos, para obtener órdenes de aprehensión, negación de amparos y demás favores de jueces de la Ciudad de México, terminó con el dueño de Oceanografía, que estando ya en la cárcel recibió una oferta-amenaza desde la dirección de Pemex a cargo de Lozoya: “O entregas la empresa, con todos sus activos, o te hundimos en la cárcel”. Amado Yáñez, quien se negó a entregar su compañía, tuvo que verla caer en quiebra, en un manipulado concurso mercantil, y tras dos años en prisión y liberado bajo fianza en 2017, hoy busca documentar todo el ataque y el abuso de poder en contra suya y de su compañía.

La misma historia se repitió con Oro Negro, la empresa de Gil White que había logrado posicionarse con los inversionistas internacionales por su solidez y que era vista como “el tesoro”. Primero con Lozoya y después con José Antonio González Anaya, el brazo salinista operó para que desde el SAT se hiciera un acuerdo con los tenedores de bonos, socios de Gonzalo Gil, para fabricar pruebas de un presunto fraude en contra de los bonistas. El mismo González Anaya que operó el tema primero desde Pemex en 2016-2017 y luego como secretario de Hacienda en 2018, coordinó la operación para la fabricación de evidencias en el SAT y el congelamiento de cuentas de Oro Negro, apoyado en el coordinador de la UIF, Alberto Bazbaz, y el consejero jurídico de Presidencia, Humberto Castillejos, quien también volvió a operar para mandar las denuncias y expedientes a “jueces amigos” de la Ciudad de México, con el apoyo del Tribunal Superior de Justicia y su presidente Édgar Elías Azar, en el Gobierno de Miguel Ángel Mancera.

Hay caballos de Troya en el asalto al INE

Francisco Garfias en su columna Arsenal, publicada en Excélsior, señala que está en marcha la estrategia de la Cuarta Transformación para apoderarse del INE y acabar con su autonomía.

Incluye golpes bajos como la “investigación de oficio” que abrió el contralor interno, Jesús George Zamora, en contra de la Junta General Ejecutiva del Instituto.

El pretexto es que aprobaron un acuerdo para ganar más que el Presidente de la República. Lo detallaremos líneas abajo.

* Otra pieza fundamental de este intento por controlar el INE es la renovación parcial del Consejo General del Instituto, prevista para el próximo mes de abril.

Los cuatro nuevos consejeros que serán elegidos por la aplanadora de Morena en San Lázaro organizarán las elecciones del 2021, 2024 y 2027. Nada más.

Dicharachero y autoritario

La columna Pepe Grillo, publicada en La Crónica de Hoy, indica que el presidente López Obrador citó al expresidente Ruiz Cortines al intentar explicar por qué no recibirá al poeta Javier Sicilia ni al activista Julián LeBarón.

No los recibiré para no hacer un show, un espectáculo. “No soy yo, es la investidura”, como decía Ruiz Cortines.

Don Adolfo fue un presidente dicharachero pero autoritario, de modo que la cita tiene jiribilla, ya que Andrés Manuel añadió que no le gusta ese manejo propagandístico. ¿De verdad no le gusta?

La marcha de las víctimas de la violencia arranca mañana jueves de Cuernavaca y llegará al zócalo capitalino el próximo domingo. Sicilia respondió diciendo que nunca han pensado lastimar la investidura presidencial. Lo que se requiere es un llamado a la unidad nacional, no más divisiones.

Reacciones encontradas

La columna Trascendió, publicada en Milenio, señala que salvo Porfirio Muñoz Ledo, mucho se esmeró el gobierno para defender la actuación de la Guardia Nacional y Migración en la frontera sur, donde se repelió a golpes y con gas lacrimógeno la caravana hondureña, todo para que anoche una autoridad migratoria gringa complicara la trama felicitando a la 4T por “hacer más que el año pasado” en eso de frenar a migrantes. Vaya timing.

Por cierto, la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra, hará hoy su debut ante la Comisión Permanente y deberá enfrentar los cuestionamientos de PAN y PRD respecto a su silencio sobre el uso de la Guardia para contener la caravana y las quejas contra el Insabi.