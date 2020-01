Con GN, se evitará toma de casetas en Puebla para pedir cooperación.

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los poblanos, así como a todos los mexicanos, a no tomar casetas para pedir cooperación, como ha sucedió en la de la Puebla (San Martín Texmelucan), y anunció que se evitarán con ayuda de la Guardia Nacional (GN).

Lo anterior durante la mañanera, donde fue cuestionado sobre dicho tema, a lo que el mandatario aseguró que ya tienen un plan para combatir la problemática.

Además, indicó que ya se está impidiendo la toma de casetas con ayuda de la GN, al tiempo de pedir a los automovilistas en no caer en extorsiones y no pagar las cuotas que piden, ya que en “la mayoría de los casos no hay ninguna causa social, es ya un modo de obtener recursos”.

Sin embargo, sostuvo que las protestas si podrán continuar, pero invitó a hacerlo de manera responsable.

Agregó que desconoce el monto que deja como pérdida para el erario la toma de casetas.