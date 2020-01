Presentación y agradecimiento

Es un gusto tener la oportunidad de volver a escribir y enfrentarme al reto de una hoja en blanco.

Cuaderno para Invenciones es un espacio literario que reconoce el poder que el ser humano a lo largo de su historia ha tenido para inventar y reinventar el mundo en el que vive.

Pero no solo lo reconoce. También señala los grades desaciertos que ha tenido al utilizar de mala manera el poder de inventar su escenario, destruirlo o volverlo hacer de acuerdo a sus ambiciones.

La reinvención humana es necesaria, pero la ambición la ha desvirtuado. El poder embrujó al individuo, lo hipnotizó y ahuyentó a su espíritu, a su conciencia y lo convirtió en muerto viviente, en un zombi.

Por ello es necesario crear conciencia. Un nuevo concepto de la vida y la cotidianidad que nos permita ser objetivos y conscientes de la realidad. La verdad es como el aire que respiramos, está ahí, aunque no la veamos nos da vida y cuando nos concentramos en nuestro respirar, estamos conscientes entonces de porque vivimos.

Si seguimos con la analogía diríamos que el aire actual está contaminado, y así es con la verdad.

Nuestra verdad está contaminada, está distorsionada y en algunos casos totalmente cambiada y en casos extremos hasta borrada.

Esto me hace retomar la frase “Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres” dicha por Jesús, según Juan 8:32 del libro de la Biblia. Si nosotros no conocemos la verdad entonces no somos libres, luego entonces somos esclavos, ¿esclavos de qué? Es la pregunta a responder.

En la historia del ser humano en la tierra desde que se tiene conciencia de su existencia podemos encontrar una serie de capítulos en donde la mentira y la traición permiten el dominio hegemónico de un individuo sobre otro, de una familia sobre otra, de una tribu sobre otra, de una nación sobre otra. Sobre este dominio sobre viene toda una serie de historias de mentiras y manipulación en las cuales no solo se le roba al individuo su dignidad física, también su dignidad ideológica, aceptando así nuevas costumbres, ideas y creencias.

Hoy la gran mentira es nuestra gran verdad y así entonces vivimos nuestra realidad cotidiana en la intimidad y en lo social. Esta mentira nos da identidad y sentido a nuestra vida. Esta mentira nos da nombre y número. Esta mentira nos permite vivir lejos de una guerra justa y vivir una paz, aunque sea una paz injusta. Esta mentira es malvada, pero nos permite el libre mercado, nos permite consumir mucho, aunque estemos endeudados con los bancos, nos permite saber, aunque seamos ignorantes, nos permite alcanzar metas, aunque nuestro camino sea inducido, nos permite llamar verdad a la mentira.

Así entonces este juego en donde el juguete es la ciudadanía, nuestra libertad es el anzuelo y nuestra creencia nuestro principal activo. “Parece que solo puedes tomar una decisión Charles, y parece que ya la han tomado por tí.” Frase célebre de la película El ciudadano Kane de 1941.

Por ello Cuaderno Para Invenciones, para reinventar una parte del periodismo que está plagado de mentiras y noticias falsas, una especie de reclamo con guante blanco para un periodismo que sirva de antídoto contra las noticias falsas y contra el mal uso de la facultad de comunicar: “periodistas educados en la verdad”.

El papa Francisco en una entrevista aseguró que la educación es la mejor manera de reconocer las noticias falsas, dijo: “Educar en la verdad significa educar para saber discernir, valorar y ponderar los deseos e inclinaciones que se mueven dentro de nosotros”. Esto indica que las mentiras al final de cuenta nos llevan al sufrimiento

En el budismo existen dos verdades; uno es el camino de la liberación y el otro el camino de la sabiduría, que es el camino de bodhi. El camino de liberación quiere decir que hay que eliminar todo tipo de sufrimiento, en el budismo cuando hablamos del sufrimiento, se dice que no solamente es el deseo el producto de nuestro sufrimiento en nuestra vida cotidiana, sino que es la mala comprensión que formamos sobre nosotros mismos, de qué somos en realidad; formando así una idea equivocada de lo que somos en verdad, formamos un falso »yo» y en consecuencia surge el ego.

El ago es la ausencia de la verdad en nuestro propio concepto y en consecuencia del concepto de los demás. El hombre moderno vive de la mentira, de la mentira hablada y de la mentira escuchada y peor aún de la auto mentira.

Finalmente señalo que Cuaderno para Invenciones es una hoja en blanco en donde se escribe y se intenta destruir esa falsa idea, »ese falso yo», y luego desapegarnos del mal entendido sobre uno mismo y sobre los demás, una puesta a la verdad y a la libertad de escribir y leer una lectura con sentido humano y espiritual. Muchas gracias por ser parte de este nuevo reto de escribir sobre una hoja en blanco.

