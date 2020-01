Entre 2013 y 2016, ola de calor severa mató a 1 millón de aves

Una ola de calor severa y duradera conocida como “blob” causó la muerte de casi un millón de aves marinas entre 2013 y 2016 en la costa oeste de América del Norte, así lo concluyeron científicos de la Universidad de Washington y el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Los resultados los publicaron en su estudio “Extreme mortality and reproductive failure of common murres resulting from the northeast Pacific marine heatwave of 2014-2016” que se publicó en la revista estadunidense Plos One.

Se determinó que las persistentes temperaturas cálidas del océano asociadas con el «blob» aumentaron el metabolismo de los organismos de sangre fría y de los pequeños peces forrajeros,

Aseguraron que con los peces depredadores comiendo más de lo habitual, la demanda de alimentos en la parte superior de la cadena alimentaria era insostenible. Como resultado, los peces forrajeros se volvieron más difíciles de encontrar y las aves murieron de hambre.

Indicaron que las temperaturas más cálidas de las aguas superficiales frente a la costa del Pacífico, un fenómeno conocido como «blob”, se produjo por primera vez en el otoño y el invierno de 2013 y persistió durante 2014 y 2015, el calentamiento aumentó con la llegada del fenómeno “Niño” en 2015-2016.

Fuente: Excélsior