El colmo de los males que tenemos en materia de Seguridad Pública en nuestra entidad municipal, gracias a la presidenta municipal por sus necedades, y a la aprendiz de Secretaria de Seguridad Pública Lourdes Rosales, es que estemos en un primerísimo lugar en cuanto a precepción de inseguridad en Puebla Capital.

Pero si esto fuera poco, y a pesar de las inútiles y enfermizas defensas que hace la edil de Puebla Capital sobre su superprotegida la inútil Lulú, ahora sale como siempre ha salido, que se le critica porque es mujer, que la prensa no la quiere, que está aprendiendo y en estos momentos, ella tiene otros datos, para distraer la atención con respuestas que se dan en la federación, ignorando ella, que de allá vienen esos números.

Como dije en el título de la colaboración “El que avisa, no es Traidor” y tenemos muchos poblanos y especialistas en el tema de la seguridad, advirtiendo a la presidenta de las incapacidades y limitaciones, además de fracasos de esta señora que tiene por secretaria de seguridad, que por berrinche o alguna deuda que no sabemos, puso y sostiene en una dependencia tan delicada como lo es la de seguridad. (recordemos que la seguridad es la piedra angular de la gobernabilidad)

Desde su obligada renuncia y antes, otros fracasos de la inútil Lulú en la entonces pequeña academia de la Secretaria de Seguridad Pública y Vialidad Municipal en el 2008, misma que se le invito a dejar por sus irregularidades y deficiencias, a pesar de sus amenazas de que nadie la quitaba, pues la había puesto Adolfo Karam y Humberto Vázquez (según ella), pasando por la férrea protección que le hicieron entre otros, Eduardo Vázquez Rossains, Manuel Alonso el propio Exgobernador Gali entre otros personajes, a los que se les supo meter, engañar y después traicionar, entre sus grandes traiciones en colaboración de Claudia Rivera, están las que le hicieron a Manuel Alonso, a todo su equipo de trabajo y al propio Gobernador Barbosa que hoy tomando su responsabilidad estatal aun trata de defenderla no obstante le jugo las contras en las pasadas elecciones.

No vallamos más lejos, traiciono hasta al experimentado policía y hoy Doctor Iban torres quien fue el verdadero artífice que este espécimen entrara a la Seguridad Pública

Pasando por supuesto, que por su ignorancia, desperdició o ha desperdiciado millones de pesos en destruir acciones que estaban dando resultados y el desperdicio en horas hombre y mujer de verdaderos profesionales de la seguridad y la prevención, asesorándose con personas nefastas y sin experiencia de especímenes como Roberto Ruiseco quien se dice ingeniero y solo es un mercenario mercantilista, todo esto, sólo por solapara a sus protegidos que en nada abonaron y ahora han hecho, que no sólo sea un privilegio regresar a casa después de trabajar o ir a la escuela, o por que no, salir a divertirse…sino que ahora es una verdadera suerte o milagro, que usted regrese a su hogar sin que lo asalten, lo agredan o hasta lo maten.

¿Hasta que punto seguirá haciendo la tarea de la seguridad el Gobierno del Estado y la misma Federación a este par de inútiles en la seguridad? y ahora, para colmo se avecina o al menos, se debería acercar una investigación sobre la colocación y venta de los bolardos, por aparentemente fuertes irregularidades en las razones de su uso y la compra de estos.

Si usted estimado lector se pone a investigar, vera que estos denominados bolardos, no solo no han salvado las vidas que pregonan en el municipio, sino que además de convertirse ahora en sitios de venta irregular, en varios lados, han sido la causa de muchas muertes y accidentes en diversas partes del mundo de estos también denominados “guardarraíl”, si no me cree usted, eche una investigadita, pero no le pregunte a la presidenta pues seguramente no tiene la menor idea. Quien sabe que transa hay detrás de este proyecto como en el de la seguridad.

¿o no?

Juzgue usted

albertohidalgo@hotmail.com

*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.