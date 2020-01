Los memes tras la noticia de la posible rifa del avión presidencial

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en su conferencia de prensa matutina que una de las opciones para vender el avión presidencial es sacarlo mediante rifa, las redes sociales explotaron, muchas criticando y mofándose de dicha idea.

Por ello, toda la mañana los hashtags #SiMeGanoElAvion, #NoEsBroma, #AMLOySusTrucos y #AviónPresidencial han dido tendencia, además del de Javi Noble, haciendo referencia al personaje de Luis Gerardo Méndez en la película “Nosotros los Nobles”, quien se caracterizó por extravagantes ideas que poco conducían a buen fin.

Además, los memes han inundado Twitter, por lo que no dejamos pasar la oportunidad de mostrarte algunos de los mejores:

«Ahorita no joven, no traigo cambio» Hay que nervios, ya ando practicando!! #SiMeGanoElAvion pic.twitter.com/nuFf6dyWch

«Ahorita no joven, no traigo cambio» Hay que nervios, ya ando practicando!! #SiMeGanoElAvion pic.twitter.com/nuFf6dyWch

#SiMeGanoElAvion #AvionPresidencial

Si no me quisiste así. // No me busques cuando esté así. pic.twitter.com/49wGxPQUn0

— No So¥ Koreana (@_Oshorty) January 17, 2020