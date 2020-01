Esparza hace críticas sin fundamento y el miedo de poblanos a la delincuencia

El último de los mohicanos

Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que el jueves de la semana pasada dejó de laborar en el gobierno de la Cuarta Transformación de Puebla uno de los pocos, sino es que el único subsecretario sobreviviente de la administración interina de Guillermo Pacheco Pulido.

Me refiero a Héctor Sulaimán Safi, quien se desempeñaba como subsecretario de Ingresos de la Secretaria de Planeación y Finanzas, cuya titular es María Teresa Castro Corro.

Sulaimán presentó su renuncia con fecha 31 de diciembre de 2019, sin embargo fue hasta la semana pasada que se hizo efectiva, sin que el asunto trascendiera a medios de comunicación.

En su lugar quedó como encargado de despacho, el director de Ingresos de la Secretaría, Andrés Villaseñor Herrero.

Héctor Sulaimán no tuvo una salida tersa, pues terminó mal con quienes lo impulsaron para llegar a la Subsecretaría de Ingresos en la gestión de Pacheco Pulido, en particular con su ex jefe en la Secretaría de Finanzas y Administración, Jorge Estefan Chidiac, y con el gobierno de la 4T poblana que siempre le desconfió y lo percibió como un factor de riesgo de fuga de información.

Esparza parece estar en el límite y Rosales, no más en la SSC

La columna De boca e boca, publicada en Ángulo 7, señala que : El rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, parece haber llegado al límite de su desesperación, tan es así que comienza a realizar críticas sin sentido, porque sabe que es cuestión de tiempo para que acabe su régimen que llevó durante sus años de administración al sometimiento de quienes se intentaron rebelar y fueron críticos.



Con su última declaración que circuló su área de comunicación social a los medios, para dar respuesta al mandatario Miguel Barbosa Huerta, sobre que este último avala la comisión de un delito en referencia a la auditoría, prácticamente deja ver su confrontación no sólo contra el Poder Legislativo sino hasta con el Ejecutivo.

La mesura en sus declaraciones parece ya no tener cabida al querer confrontarse con todo aquél que cuestione su gestión y el ejercicio de los recursos que recibe, al menos de la administración estatal.

Hay quienes hablan de que su carrera política está terminada, porque no llegará al proceso electoral de 2021, si comprueban irregularidades en el uso de recursos para otros fines, mientras que otros ya lo ven como una alternativa para los partidos que son aposición a la coalición Juntos Haremos Historia encabezada por Morena.

: Dicen que los cambios en todo es para mejor, por ello la alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, debe tomar la decisión de empezar la limpia dentro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con la salida de Lourdes Rosales Martínez, porque al menos en estrategia no dio resultados.

La mala percepción también quita votos; el mensaje para Barbosa y Rivera



Jorge Rodríguez en su columna A Puerta Cerrada, publicada en El Sol de Puebla, indica que la realidad que imponen los datos duros de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, del Inegi, acerca de la percepción de los habitantes de la ciudad de Puebla sobre su entorno, manda una advertencia de carácter político al gobernador Luis Miguel Barbosa y a los dirigentes de Morena, quienes tendrán que remar a contracorriente todo este año y parte del próximo para encarar la elección intermedia de 2021 en la zona metropolitana.

Puebla es la ciudad con mayor percepción de inseguridad en México, arroja el estudio.

Casi 93 de cada 100 habitantes del municipio capital, 92.7 por ciento, se sienten inseguros al vivir aquí.

Los cajeros automáticos y las unidades del transporte público son los sitios que provocan más terror en los poblanos.

Le siguen, en un segundo nivel, la vía pública y el interior de los bancos.

Familia Cortés Betancurt va por su cuarta alcaldía en Puebla bajo la sombra de la 4T

Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, señala que tal parece que la Cuarta Transformación (4T) no ha sido garantía de acabar con los cacicazgos en Puebla o por lo menos con el que ejerce la familia Cortés Betancurt en la Sierra Norte, pues resulta que este clan se prepara para obtener su cuarta alcaldía a lo largo de las dos últimas décadas y media.

Y lo grave, es que ahora pretenden hacerlo por la 4T, luego de ya haber pasado por el PRI, el PAN y el morenovallismo. Pero además recurriendo el perverso juego de abusar de la pobreza de la población indígena.

Resulta que desde hace algunas semanas, un comerciante y activista de nombre Gerardo Cortés Caballero ha encabezado actos púbicos, algunos incluso organizados y convocados por el DIF de Ahuacatlán, para repartir cobijas, cobertores e insumos domésticos.

Hay testigos que aseguran que ese tipo de reparto habría iniciado en la localidad de San Fernando, una de las más pobres de la región.

Todo mundo sabe que este joven aspira a ser candidato a presidente municipal por el Partido del Trabajo y por Morena. Y que se siente muy seguro, pues dicen sus seguidores que tiene el capital económico y político para lograrlo, pues presume tener un importante respaldo desde el Poder Ejecutivo ¿será?

Borren el nombre de Puebla: ahora somos Nueva Ecatepec



Arturo Rueda en su columna Tiempos de Nigromante, publicada Diario Cambio, indica que antes de comenzar esta reflexión, un mea culpa: me equivoqué la semana pasada cuando escribí que Claudia Rivera era rehén de su propia incompetencia. Me disculpo ante mis cuatro lectores, porque ella no es rehén, sino que todos los poblanos somos los rehenes de su incompetencia. Solamente casi dos millones.

Con Claudia la ciudad de Puebla tocó fondo, pues ahora somos la ciudad con la más alta percepción de inseguridad. Un sitio que antes estaba reservado para las ciudades santuarios del narco, como Ciudad Juárez, Acapulco, Reynosa, Culiacán o Tijuana; ahora ese primerísimo lugar es para nuestra antes pacífica ciudad. Que nos cambien el nombre a Nueva Ecatepec.

Ya se venía venir este despeñadero en materia de seguridad pública, pues Claudia empeoró todos los números que le dejó Banck: dejó de supervisar el desempeño de las policías y otras instancias, pues ya no acude a las mesas de seguridad que ahora se realizan de forma intermitente y no semana con semana, como ocurría con la anterior administración.

En la segunda quincena de 2020, el Ayuntamiento capitalino es un incendio de grandes proporciones. No hay un frente que Claudia no tenga abierto: desde el gobernador que dejó de contestarle los mensajes, hasta los regidores que no aprobaron sus estados financieros y, por supuesto, la ciudadanía harta de su mediocridad expresada en inseguridad y bolardos.

Con el primer lugar nacional en inseguridad, el gobierno de Claudia ya puede declararse fallido. No hay un solo aspecto resaltable ni que la salve, por lo que es el principal lastre electoral de Morena rumbo a la elección intermedia del 2021.

La Elección que Viene en el Tablero del Gobernador Barbosa (una Partida de Ajedrez)

Mario Alberto Mejía en su columna La Quinta Columna, publicada en 24 Horas Puebla, señala que el año que viene a estas horas todos estaremos metidos en las narrativas de la elección de 2021.

En esencia, será la elección intermedia del gobernador Miguel Barbosa Huerta, pese a que éste apenas llevará un año cinco meses al frente de la administración estatal.

Para entonces ya sabremos quién será el candidato de Morena a la alcaldía de Puebla, por ejemplo, y a las otras presidencias municipales importantes.

También tendremos idea de los virtuales candidatos a las diputaciones locales y federales.

Los encuestadores —una buena mayoría— nos estarán engañando con bonitas encuestas a modo.