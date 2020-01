Edil de Soltepec baja salario a directora y le da intendencia en “represalia”

El presidente municipal de Soltepec, Leobardo Aguilar Flores, trasladó a Norma Pérez Silva, directora de la Biblioteca Municipal Cuauhtémoc, a “intendencia” en la regiduría de Obras, con un salario 50 por ciento más bajo, sin explicación y en lo que ella llama “represalia”.

Lo anterior, tras la difusión en medios de comunicación de un oficio, en diciembre de 2019, donde se le notificaba que debería tomar vacaciones la última quincena de ese año, pero sin goce de sueldo, por un supuesto recorte presupuestal por parte del gobierno estatal.

En entrevista con Ángulo 7, la funcionaria refirió que, tras la publicación de ese documento, el alcalde reculó en su intención de enviarla a ella y otros trabajadores a “descansar” sin paga e incluso los llamó para que se reincorporaran a sus labores normales.

No obstante, durante la primera sesión del Cabildo de 2020, el 4 de enero, le pidió que se quedara al término del evento y le dijo, en forma “burlesca” y “prepotente”, que la iba a cambiar de puesto a «intendencia con regiduría de Obras y se te baja el sueldo”.

“Cuando le pedí la notificación por escrito, me dijo que no iba dar tantas explicaciones. Después, me dice que me pusiera a las órdenes de la regidora de Obras, que es la encargada de intendencia”, relató.

De la misma manera, la regidora y el contralor municipal rechazaron darle una notificación del traslado, donde se especificaran las razones, cuáles serían sus nuevas funciones y cuánto ganaría.

Se niega a decirle qué hará y cuánto ganará

De manera extraoficial, una empleada le comentó que su nuevo sueldo ascendería a 5 mil pesos mensuales, es decir, la mitad de lo que ganaba como directora de la biblioteca municipal.

En este recinto, ella se dedicaba a funciones de administración del acervo bibliográfico y atención a usuarios, así como a organizar actividades de fomento a la lectura.

En cambio, sobre su nuevo puesto no sabe si va a limpiar, barrer o sacudir, ni dónde, por lo que considera que se trata de un “castigo” y una “arbitrariedad” por parte de edil, quien –agregó– también falta a la promesa que le hizo de asignarla a una dirección al inicio de su gobierno.

Exige reinstalación en su puesto

Por lo anterior, ella optó por presentar una queja ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo (Prodet), en la ciudad de Puebla, esperando llegar a una conciliación con el ayuntamiento.

Remarcó que ella sólo demanda que la reinstalen en su puesto, pues el edil no la está cambiando por razones de su desempeño, además de que, al recortarle a la mitad su sueldo, la afecta mucho porque es madre soltera.

En la primera audiencia, celebrada el jueves, la síndico municipal alegó que el recorte de su sueldo se debía, otra vez, a la situación presupuestal e incluso se tomó la libertad de comentar que no es mucho lo que le bajaron.

De acuerdo un excolaborador de esa Comuna, quien pidió la gracia del anonimato, al menos tres funcionarios municipales han sido despedidos como represalias por parte de Aguilar Flores, emanado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

A ello se suma que, desde el año pasado, trabajadores acusaron que les han retrasado la posibilidad de tomar los seis días de vacaciones a lo que tienen derecho tras un año de trabajo, por lo cual tampoco han recibido su prima correspondiente, y temen que quieran tomar las “vacaciones obligadas”.