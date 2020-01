Manzanilla listo para futuras elecciones y se empiezan a romper alianzas en Morena

La falsa austeridad del diputado fake

Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que si alguien pensaba que con la 4T el manejo discrecional y faccioso de los recursos públicos en el Congreso del estado se acabaría, la verdad se equivocó.

Con el diputado Gabriel Biestro Medinilla como presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la LX Legislatura, la austeridad que tanto presume es un mito.

Para este 2020, por disposición del coordinador del grupo parlamentario de Morena cada legislador recibirá por concepto de Apoyo Parlamentario 121 mil 830 pesos mensuales, es decir 39 mil pesos más.

Este Apoyo era hasta diciembre del año pasado de 82 mil 830 pesos mensuales, pero ahora será de 60 mil 915 pesos quincenales.

Hay que agregar que esta cantidad es independiente de la dieta o sueldo mensual bruto de cada legislador local que asciende a 61 mil 724 pesos, o a 55 mil 868 pesos considerando el sueldo neto, y a un pago adicional de 20 mil pesos mensuales netos por concepto de asesor.

Manzanilla, un aspirante desde el exilio

Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, señala que la salida de Fernando Manzanilla provocó el arranque de campaña del ex secretario de Gobernación.

Anoche, en Off The Record, durante nuestra mesa de análisis de los miércoles, Pedro Cabañas reveló la estrategia de telemarketing para comenzar a posicionar a Manzanilla.

Contó que no habían pasado ni cinco horas de la renuncia que el propio Fernando compartió en sus redes sociales a través de un video, cuando los teléfonos de miles de poblanos recibieron misteriosas llamadas.

Con grabaciones perfectamente dirigidas, se les informaba de la dimisión del hombre que por tercera ocasión ocupó las oficinas de Casa Aguayo y también se les inquirió si sabían que Manzanilla era el mejor posicionado para ser presidente municipal de Puebla, en una clara campaña de posicionamiento del ahora suspirante confeso.

El hecho no es fortuito, este miércoles el nombre del «cuñado incómodo» resonó en medios nacionales, tanto por la columna Arsenal de Francisco Garfias en la que abiertamente se reconocen las aspiraciones de Manzanilla al gobierno de Puebla como por la entrevista radiofónica en el programa de Ciro Por la Mañana. En ambos, su renuncia fue el pretexto perfecto.

Genoveva Huerta allana el camino para los planes políticos de Fernando Manzanilla

Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, indica que la decisión de Genoveva Huerta Villegas de empezar a excluir del PAN a importantes liderazgos pareciera que solamente tiene dos interpretaciones. La primera y la más creíble, es que la dirigente del albiazul estaría intentando allanar el camino para que el exsecretario de Gobernación, Fernando Manzanilla Prieto, utilice al PAN como plataforma para construir una alianza de fuerzas políticas con las que pueda luchar contra Morena en los comicios locales de los años 2021 y 2024.

La segunda interpretación es que Genoveva Huerta ha extraviado el camino totalmente y en lugar de dar estabilidad al PAN, sus decisiones solamente generan un proceso de inestabilidad interna.

Todo esto se deriva de la decisión que tomó de quitar de la coordinación del grupo parlamentario del PAN en el Congreso local a Mónica Rodríguez Della Vecchia, quien pertenece a una de las familias panistas de mayor arraigo, y de despedir del Comité Directivo Estatal del partido a Amparo Acuña Figueroa, quien es la esposa de Jesús Zaldívar, el líder panista en la capital y quien tiene un fuerte distanciamiento con la presidente estatal del albiazul.

En los 5 meses y una semana que Fernando Manzanilla duró en el gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta, dedicó la mayor parte del tiempo a construir una alianza con miembros del PAN, el PRI, el PRD, del Panal, de Nueva Alianza y de activistas sin partido tendiente a crear una fuerza política que él encabece y le permita disputar cargos de elección popular en los comicios de 2021 y 2024, entre los que se encuentra la gubernatura y la alcaldía de la capital.

Como parte de ese plan, Genoveva Huerta ha sido vista como la principal aliada de este posible proyecto de Manzanilla. Tan es así, que la presidente del PAN ha enfocado las criticas institucionales del albiazul contra todas las figuras más importantes de Morena en Puebla y a nivel nacional, a excepción de Fernando Manzanilla.

Unidos contra el barbosismo

Alejandro Mondragón en su columna Al Portador, publicada en Status Puebla, señala que fueron los principales aliados del hoy gobernador Luis Miguel Barbosa, pero ya acabaron distanciados y, por lo visto, enfrentados.

Cuatro personajes que jugaron un papel clave en el descubrimiento de la supuesta mapachera en el Hotel MM: Alejandro Armenta Mier, Fernando Manzanilla, José Juan Espinosa y Nancy de la Sierra.

Ellos y ella ya alejados del barbosismo, por el que pelearon contra el morenovallismo. Otros a los que el poder dividió.

El nuevo frente: Todos Unidos contra el barbosismo.

La cantada renuncia de Fernando Manzanilla a la Secretaría de Gobernación quita al mandatario una interlocución con grupos y estructuras regionales que lo llevaron a la victoria en el 2019.

Sacudidas rumbo al 2021

Valentín Varillas en su columna La Tempestad, publicada en Status Puebla, indica que imposible no encuadrar la salida de Fernando Manzanilla de la Secretaría de Gobernación estatal, en la lógica de la elección local del 2021.

Se trata de un cambio en lo político, pero con amplísimas repercusiones en lo electoral.

En el enroque no hay sorpresas; ninguna.

La salida de Manzanilla y el perfil de su sucesor eran inminentes; cuestión de tiempo.

Las apuestas se cruzaban únicamente en términos de la fecha en que el cambio se daría.

Una revolución sin viáticos

Arturo Rueda en su columna Tiempos de Nigromante, publicada Diario Cambio, señala que como no es indio el que no se venga, Fernando Manzanilla cerró su ciclo tirando una coz en contra de su ex jefe el gobernador y así terminó de cerrar su ciclo dentro del barbosismo. Entrevistado por Ciro Gómez Leyva, el ex titular de Segob alimentó el fuego de las especulaciones sobre la salud de Luis Miguel Barbosa al señalar que su visión sí está lastimada y que tiene problemas de movilidad, pero “nada más”. ¡Ah, bueno!

Es poco elegante lo que hizo Manzanilla, pero es su naturaleza. A partir de este momento, después de varias semanas de relación tóxica que tuvieron un mal final, el diputado federal con licencia y el gobernador, cada uno, podrá seguir su camino en santa paz.

¿Y cuál es ese camino?

En el caso de Manzanilla, construir su eventual candidatura a alcalde en 2021 a través de un frente de partidos que hagan oposición a Morena, y en el caso de Luis Miguel Barbosa, mantener la hegemonía de la Cuarta Transformación y de su grupo en Puebla.

Manzanilla, hay que decirlo, no es un rival menor, y si lo suyo no es el carisma electoral, sí lo es su capacidad de articular resentimientos, antes de construir proyecto. Así lo hizo a partir de 2013 contra su cuñado Moreno Valle, luego de que no le otorgó la candidatura a la alcaldía de Puebla, sino a Tony Gali.

Lo que Manzanilla Quiere: Primero la Alcaldía, luego la Gubernatura (y Todo del Brazo de Pedro Haces)

Mario Alberto Mejía en su columna La Quinta Columna, publicada en 24 Horas Puebla, indica que en dos columnas aparecieron este miércoles datos cruciales sobre el destino de Fernando Manzanilla.

La primera es de Francisco Garfias, en Excélsior.

La segunda, de Ramón Zurita Sahagún, en Relevante Mx.

Vea el lector estas líneas de Garfias:

“Manzanilla trae agenda. Lo veremos en el próximo periodo de sesiones en San Lázaro, que inicia el primero de febrero, de vuelta en su escaño. El hombre nos asegura que la reelección como diputado federal, en el 2021, no le interesa. ‘Yo sí quiero ser gobernador de Puebla, y voy a trabajar para eso’, puntualizó”.