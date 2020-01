Exhorto de Comuna para uniones gays garantiza derechos de Lgbtttiq: Odesyr

El exhorto que aprobó el Cabildo de Puebla para que en juntas auxiliares se celebren matrimonios igualitarios es una acción más simbólica que jurídica y que garantiza los derechos de la comunidad Lgbtttiq, pese a la negación del Congreso local.

Así lo señaló, en entrevista con este medio, Brahim Zamora Salazar, vocero del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr), quien coincidió en que lo que hizo el ayuntamiento de Puebla fue basarse en el ordenamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Recordó que en el dictamen del máximo tribunal judicial del país se invalida, en todo el país, las normativas de los códigos civiles que digan que el matrimonio o el concubinato son las uniones entre un hombre y una mujer.

Recalcó que esta medida del gobierno municipal es más una acción simbólica que jurídica, por ello como autoridad administrativa de los juzgados civiles pidió a los jueces de las juntas auxiliares apegarse a lo que estableció la SCJN sobre la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Travesti, Transexual, Transgénero, Intersexual y Queer (Lgbtttiq).

“No es un disparate, ni tiene naturaleza jurídica, como dicen los grupos conservadores, es decir, está perfectamente alineado al dictamen de la corte, que puede incluso invalidar hasta una ley completa, ya es labor legislativa adecuarlo a nivel local para que sea formal”, pronunció.

Explicó que como sólo fue un exhorto, igual depende de los encargados de los juzgados civiles de estas demarcaciones, ya que pueden argumentar que el Código Civil no lo permite y basarse en ello para no hacer los casamientos.

Por ello, precisó, ya tendría que ser la Comuna, a través de la Secretaría de Gobernación Municipal (Segom), revisar cuáles son los procedimientos a seguir en si no lo hacen, es decir, cómo se va actuar cuando el derecho a casarse entre dos personas del mismo sexo se niegue.

Zamora Salazar manifestó que esta acción es “un hecho importante”, pero independientemente de eso es un mensaje “muy poderoso” al Congreso local, porque le está diciendo que es un tema que ya no está en discusión y que el artículo 1 Constitucional está por encima de cualquier Código Civil.

Congreso local le hace el juego a la derecha

Refirió que, a nivel nacional, este tema lleva 10 en debate y hasta la fecha son 17 estados donde sus legislaciones permiten los matrimonios igualitarios, por lo que en Puebla debe atenderse y no seguir poniendo prejuicios, sobre todo si la SCJN se pronunció sobre el tema.

“Dicen que no es tema, que hay luego, que la sociedad no está preparada, no es un concurso de popularidad, se trata de garantizar los derechos y de respetar el marco jurídico y actuar en torno a lo que el cargo exige, al Congreso se le olvida que hay un tercer poder que es el Judicial y que ya emitió un dictamen al respecto”, asentó.

El vocero del Odesyr manifestó que los diputados de Morena han quedado a deber, pues lo están viendo como un tema político en lugar de ser republicanos y constitucionales, argumentando que debe analizarse con todos los sectores cunado eso a nivel nacional ya lo hizo la SCJN, siendo ésta la experta en leyes.

Puntualizó que pareciera que el Congreso local le está haciendo el juego a la derecha, a los grupos provida y conservadores en lugar de atender sus principios partidarios, en específico de los legisladores de Morena, y el marco constitucional.

“Tiene que ver con la voz populi de las reformas que se presentaron en semanas pasadas, pero esto no debe depender de la popularidad, si la gente está de acuerdo o no con los procesos normativos para regularizar el marco constitucional no es su problema, no están para agradar a la gente, sino de garantizar los derechos”, concluyó.