Buscan reformar 14 artículos de la Constitución y habrá otra caravana migrante

El Tejo de Oro de la Noche Triste

Héctor De Mauleón en su columna En Tercera Persona, publicada en El Universal, indica que aquella noche, Hernán Cortés señaló los montones de oro que sus hombres habían depositado en una sala del Palacio de Axayácatl, y que habían ido reuniendo desde el mismo día de su entrada a México-Tenochtitlan.

Oro que habían arrancado “de los plumajes y las rodelas, y de los otros atavíos” hallados dentro de una cámara secreta del palacio. “Por quitar el oro destruyeron todos los plumajes y joyas ricas”, se lee en el libro XX del Códice Florentino de Fray Bernardino de Sahagún. Según la crónica del conquistador Bernal Díaz del Castillo, orfebres llevados desde Azcapotzalco (“Ezcapuzalco”, escribe Bernal) fundieron todo aquello “é se hicieron unas barras muy anchas de ello”. Bernal calcula que en el aposento había “sobre 700 mil pesos en oro”.

Cortés había cargado ya una mula con todo lo que pudo, y había apartado también el oro que le tocaba al Rey. Así que pidió a sus hombres que dieran testimonio de que no podía hacer nada más con lo que sobraba, y para evitar que aquella riqueza quedara perdida “entre estos perros” —el pueblo mexica que se aprestaba a tomar el palacio—, ordenó a los soldados que tomaran lo que quisieran: “Desde aquí se los doy”.

Era el 30 de junio de 1520. Estaba por comenzar la Noche Triste, la huida en la que los españoles perdieron, en “las tristes puentes” de la calzada México-Tacuba, vidas, armas, aliados indígenas, monturas, y sobre todo el oro, las preciadas barras de oro. Esa noche la acequia de Toltecaacaloco (hoy Avenida Hidalgo y Reforma) se convirtió en una trampa de la que solo una parte del ejército conquistador salió con vida.

Una ilustración del Códice Florentino muestra el momento en el que los mexicas hurgan en los canales, después de la batalla, en busca de los objetos que los españoles perdieron. Otra imagen reproduce el hallazgo, en uno de esos canales, de lanzas, espadas, fardos, cotas de malla y culebrinas. Una tercera representa a un hombre que acaba de hallar una larga espada y una barra de oro ligeramente curvada: durante muchos siglos, la única comprobación de que las barras de Bernal existieron. Porque no volvió a saberse de ellas en exactamente 460 años.

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, señala que 1. Mundo irreal. Es de no creerse que en la sesión donde los senadores presentaron las iniciativas para fortalecer el sistema de justicia, no las hayan presentado. Sólo se resumió lo que se develará 1º de febrero y se modificó el orden del día de la Junta de Coordinación Política. Además, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, no asistió pese a que estaba confirmado. Por si fuera poco, Ricardo Monreal, coordinador de senadores de Morena, pidió que la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial se presente hasta tener un acuerdo con el Poder Judicial y su organismo cúpula, la SCJN, para que el proyecto llegue consensuado a la Cámara alta. Monreal cedió así su lugar a jueces, magistrados y ministros, quienes no fueron tomados en cuenta para la realización de estas reformas. Alguien tenía que tener mesura y gesto político. Monreal no se ensucia las manos. Y siempre sale bien. Es su costumbre.

2. IMSS vanguardista. Cubrir las buenas formas es parte de la estrategia con la que Zoé Robledo transforma al IMSS. Ayer tomaron protesta los 35 nuevos delegados, 17 mujeres y 18 hombres, por mérito y luego por insaculación. Robledo encabezó la sesión extraordinaria y destacó que los nuevos funcionarios es gente capaz, comprometida, honesta y de probada lealtad. En el proceso se priorizó la equidad de género, el mérito profesional y la lealtad de la base trabajadora del Seguro Social. Ahora, el IMSS está en manos de verdaderos profesionales de la salud. Por primera vez los representantes han sido nombrados derivado de un concurso transparente y sin precedentes. La pregunta es: ¿sólo Zoé Robledo es capaz de tomar decisiones trascendentales?

3. Pásenle, aquí caben. Desde San Pedro Sula, Honduras, cientos de migrantes partieron con la esperanza de formar un tipo de caravana como la que llegó a la frontera de México con Estados Unidos en 2018. La mayoría de los intentos en 2019 se vieron frustrados por la presencia de la policía y de la Guardia Nacional. Ante este panorama, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, anunció un operativo especial conjunto del gobierno de México para recibir a los integrantes de esta primera caravana de 2020. Señaló que quienes deseen solicitar asilo en México serán bien recibidos, sin embargo, dijo, que los que pretendan cruzar de forma ilegal no se les entregará ningún tipo de salvoconducto o permiso para seguir su camino. ¿Y los planes para que no tengan que salir de sus países, como para cuándo?

Candidaturas, los verdaderos cambios del Gabinete

Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, indica que hace unos días decíamos que el Presidente no quiere hacer cambios en su Gabinete y realmente no está entre sus prioridades hacer ajustes en su equipo de colaboradores. Pero algo en lo que sí está de acuerdo López Obrador es en que desde las secretarías de Estado salgan algunos de los candidatos a gobernador que Morena buscará postular a los comicios del 2021.

Esos movimientos podrían ser los únicos cambios que veamos en el Gabinete presidencial en este año y ocurrirán en noviembre por lo menos en dos secretarías importantes de donde saldrán dos candidatos a los estados: Esteban Moctezuma Barragán, de la SEP, buscaría ser abanderado morenista en San Luis Potosí; mientras que Alfonso Durazo Montaño, se prepara para buscar la candidatura del partido oficial en Sonora.

En el primer caso, el secretario de Educación, aunque es originario de la Ciudad de México, tiene antecedentes familiares en San Luis Potosí de donde es originaria su madre y su abuelo, el general Juan Barragán Rodríguez, un revolucionario que tomó las armas contra Victoriano Huerta después de la llamada Decena Trágica. Es decir que Esteban Moctezuma, según la Constitución Política de San Luis Potosí, es “potosino por nacimiento”, ciudadanía que se obtiene por ser hijo de padre o madre potosino, requisito que cumple el secretario para obtener una candidatura a Gobernador.

El otro requisito que establece la Constitución Potosina a los potosinos “por nacimiento”, en su Capítulo I del Poder Ejecutivo, en sus artículos I y II, es el de “contar con un año de residencia efectiva (en la entidad) no menor a un año inmediato anterior al día de la elección”. Y para cumplir también con ese requisito, Moctezuma Barragán ha iniciado ya consultas y sondeos entre la clase política potosina para ver cómo caería en San Luis una eventual postulación.

Va tan en serio la nominación de Moctezuma, que ya hasta tuvo pláticas con el Gobernador priista de San Luis Potosí, Juan Manuel Carrera, para expresarle sus intenciones y se sabe, por fuentes cercanas a la oficina del secretario, que ya cuenta con un domicilio en la capital de San Luis, a donde acude con regular frecuencia para dejarse ver por los potosinos. La misma Constitución local dice que para los potosinos “por nacimiento” la “residencia efectiva no se pierde por ausentarse del estado o del municipio correspondiente, siempre que en ellos se conserve el domicilio fijo”.

El día que el Senado frenó al Ejecutivo

Francisco Garfias en su columna Arsenal, publicada en Excélsior, señala que frustrados salieron ayer del Senado Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la nación; Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de Presidencia, y Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación.

Iban a la presentación de una “compleja y profunda” reforma constitucional al sistema de justicia penal, que arrancaría de cero todo lo que no se ha podido resolver en materia de seguridad, corrupción e impunidad.

Pero se filtraron los borradores y la reunión con los coordinadores parlamentarios se complicó.

La presentación del conjunto de reformas tuvo que postergarse para el primero de febrero, ante las fundadas dudas de los legisladores, de cara a lo que se propone en esos borradores que fueron filtrados la víspera del encuentro de los funcionarios con los coordinadores parlamentarios.

Y es que se plantean reformas a 14 artículos de la Constitución, dos nuevos ordenamientos jurídicos nacionales, y reformas a cuando menos seis leyes, entre ellas la Ley de Amparo, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley de Ejecución Penal,

Paquete huérfano

La columna Pepe Grillo, publicada en La Crónica de Hoy, indica que el senador Ricardo Monreal alertó a tiempo sobre los riesgos del paquete legislativo de procuración de justicia que el gobierno pensaba presentar ayer ante senadores.

Adelantó, en un mensaje de redes sociales, que en la Cámara alta actuarán con responsabilidad, sin caer en una regresión ni afectar derechos fundamentales. Una vez que se conoció el contenido de los textos que forman el paquete, todo mundo comprendió a qué se refería el legislador zacatecano.

Hay, en efecto, un intento de regresión a épocas que se pensaban superadas y afectaciones graves a los derechos humanos.

¿De quién es la mano que arrastró el lápiz? Resulta que son proyectos huérfanos, porque nadie en la 4T reconoce la paternidad. Son borradores que aparecieron por generación espontánea.

IMSS, nuevos delegados

La columna Trascendió, publicada en Milenio, señala que cómo estará la grilla en el gabinete federal que el senador Ricardo Monreal tuvo que emplazar a Olga Sánchez Cordero, Julio Scherer, Alejandro Gertz, Alfonso Durazo y Arturo Zaldívar a ponerse de acuerdo primero, perfilar consensos y después enviar su paquete de reformas en administración y procuración de justicia a la consideración legislativa.

Los tres primeros acudieron a lo que se preveía como la presentación de los cambios hacia una superfiscalía, con dientes de otras instancias, como Seguridad y la propia Unidad de Inteligencia Financiera, pero Durazo nomás no se apareció y se supo que de la Suprema Corte se quejaron por algunos puntos del documento.

QUE resulta un poco aventurado anticipar vísperas hacia el próximo proceso electoral para la gubernatura de Nuevo León, a verificarse en junio de 2021, pero un hecho es indiscutible: Carlos Salazar, dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, y Clara Luz Flores, prominente política regiomontana, cenaron anoche en el restaurante italiano del hotel Four Seasons de Ciudad de México. Y como las candidaturas, por lo demás, no se hacen de un día para otro, la duda es quién irá por Morena.

Alertas sobre la nueva reforma penal

Ricardo Raphael en su columna Política Zoom, publicada en El Universal, indica que el día de ayer el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, acudió ante el Senado para ofrecer un discurso sobre una serie de iniciativas que no va a presentarse hasta dentro de quince días. A más de uno sorprendió que no entregara los proyectos de ley que habrán de ser objeto de deliberación dentro del Poder Legislativo.

Cabe suponer que dentro de la coalición gobernante hubo diferencias sobre los borradores circulados un día antes y que por ello ayer el fiscal dejó a los legisladores vestidos y alborotados.

No es posible en este espacio ofrecer un análisis amplio de las nueve iniciativas que se estarían presentando, por tanto en los párrafos siguientes acotaré la reflexión a algunos de los puntos, a mi parecer los más controversiales de la iniciativa de reformas a la Constitución.

En orden de importancia vale destacar los límites que el proyecto quiere imponer sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también sobre el Consejo de la Judicatura a propósito de las actuales potestades que ambos órganos tienen para juzgar y procesar a sus integrantes respecto a la comisión de delitos.

La iniciativa quiere crear un Tribunal Especializado en materia de responsabilidades penales para que juzgue a integrantes del Poder Judicial Federal que incurrieran en delitos relacionados con su responsabilidad.