Llega iniciativa de desafuero a gobernador, diputados, magistrados y auditor

Para quitar el privilegio del que gozan algunos servidores, la diputada local de Morena, Vianey García Romero, presentó una iniciativa para que el gobernador, diputados, magistrados y el auditor Superior del Estado (ASE) no gocen del fuero.

En la sesión ordinaria de este miércoles, la legisladora señaló que las reformas planteadas se harán a la Constitución, al argumentar que con ello se dará paso a la democracia y los “privilegiados” puedan ser juzgados como otro ciudadano.

La propuesta considera un candado para que el desafuero no se use con fines de persecución política, de modo que a quien sea señalado, se le deberá iniciar un proceso legal, pero no implica que deba ir a la cárcel en el momento.

También se plantea que la separación del cargo se aplique no en el inicio del procedimiento penal, sino a la par de la determinación de culpabilidad, para que no sea usado como “una cacería de brujas”.

García Romero sostuvo que lo ideal sería que, de aprobarse en el pleno, el desafuero aplique para la actual legislatura, pues, sin decir nombres, señaló que hay quienes usan el beneficio de mala manera.

Finalmente, dijo que exhortarán al Congreso de la Unión para que haga lo propio, pues se trata de una de las promesas que hizo Morena en 2018.