En jornada ciudadana, Barbosa garantiza licitaciones transparentes

El señor Pioquinto Yick, director de una pequeña empresa dedicada al equipamiento de escuelas, acudió a la Jornada de Atención Ciudadana en Casa Aguayo, donde el gobernador Miguel Barbosa Huerta le garantizó transparencia en las licitaciones y respeto a los fallos.

El mandatario pidió al titular de la empresa poblana Pnnamotec, con 20 años de antigüedad y de la que dependen 15 familias económicamente, estar atento de los procedimientos licitatorios que emita el gobierno del estado para poder participar.

Además, el gobernador comentó a este poblano que durante su administración los procesos de licitación tendrán absoluta transparencia, y que una muestra de ello es que estos concursos se transmiten en vivo.

Este empresario de 70 años señaló que las pasadas administraciones cancelaron los fallos que en un principio habían hecho a su favor. Como parte de estos procesos licitatorios frustrados, la empresa se quedó con insumos para 3 mil desayunadores escolares, dirigidos al DIF y a la Secretaría de Educación.

“El gobernador me dijo que no me preocupe yo de la participación en las licitaciones porque van a ser totalmente transparentes y que yo no tenga ningún temor en participar en ellas, que esté pendiente cuando venga la publicación y participe, y que, si nosotros ganábamos algo, por supuesto que lo iban a respetar”, expuso Pioquinto Yick.

La marginación que sufrió la empresa durante los últimos ocho años la orilló a ofertar sus productos en otros estados, entre ellos Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí, Sonora, Baja California, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.

SAT cobra 3 mdp injustamente, acusan

Otra de las personas que acudió a la edición 24 de las jornadas de este miércoles fue la señora Ana María Alvarado Hernández, quien le contó al gobernador que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le está cobrando 3 millones de pesos por la expedición de 500 facturas a través de diferentes fábricas.

Explicó que el único negocio que tuvo fue una tienda que abrió en la década de los 80 pero que ya no lo tiene, por lo que consideró que es un malentendido. En ese sentido, informó que el gobernador le otorgó asesoría jurídica para aclarar esta situación ante las autoridades hacendarias.