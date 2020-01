Atentados contra activista de Nayarit y la reunión de AMLO con gobernadores

Un misterio en Benito Juárez



Héctor De Mauleón en su columna En Tercera Persona, publicada en El Universal, señala que el 26 de diciembre, a la una de la mañana, un hombre solicitó el apoyo de elementos adscritos a la Policía Bancaria e Industrial. Denunció que una pareja le estaba robando objetos en un departamento ubicado en Xochicalco y San Borja, en la alcaldía de Benito Juárez. La pareja, dijo el denunciante, acababa de subir una pantalla de 42 pulgadas a un Honda City.

Nada del otro mundo en una alcaldía como Benito Juárez. Ahí, el robo a casa-habitación ha sido el flagelo que más golpea a los ciudadanos, especialmente en colonias como Narvarte, Del Valle, y Nápoles.

Apenas el 21 de diciembre, agentes de seguridad pública habían detenido en la calle Mitla a cuatro individuos que introducían en una Captiva diversos objetos que provenían de una casa recién saqueada.

Era la doceava banda dedicada al robo a casa-habitación que las autoridades de la alcaldía, en trabajo coordinado con la Secretaría de Seguridad capitalina, lograban detener en 2019. (Por desgracia, en ninguna otra alcaldía se ha logrado ese número de detenciones)

En todos los casos se trataba de grupos de entre cuatro y seis personas. En buena parte de las bandas había colombianos y venezolanos. En algunos casos, los delincuentes utilizaron mujeres para pasar inadvertidos entre los vecinos.

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Calculen bien. Raquel Buenrostro Sánchez, nueva titular del SAT, descartó que México necesite una reforma fiscal en 2020. Al comparecer ante legisladores para ser ratificada en el cargo, ofreció hacer efectiva la recaudación fiscal en México “de arriba a abajo”, sin privilegios a ningún contribuyente. La sugerencia de la reforma viene de la OCDE, incluso de legisladores de Morena. “Primero tenemos que agotar hasta donde da la recaudación con la ley bien aplicada, pero en este momento consideramos que no es necesaria ninguna reforma fiscal”, dijo la titular del SAT. Ojalá con la sacudida que le están dando al árbol podrido sea suficiente. Gran reto para doña Raquel.

2. Se están tardando. Tras el asesinato de miembros de la familia LeBarón, el tema se puso en la mesa. Marcelo Ebrard, el canciller mexicano, contactó con autoridades estadunidenses para aterrizar el tema del control de armas. Ahora, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, adelantó que en la reunión de mañana con William Barr, el fiscal de EU, evaluarán los avances en las prioridades de México en la agenda de seguridad bilateral: combate al tráfico de armas, reducción de la demanda de drogas en ambos lados de la frontera y fortalecimiento conjunto de las labores de inteligencia. “Sellar las fronteras al contrabando de armas. Lo que le da capacidad de fuego a las organizaciones criminales”, detalló Durazo. Que no sean sólo promesas. El país no merece contaminarse de plomo.

3. Mala fama. En Nayarit, Rodrigo González Barrios sufrió un atentado y de inmediato en redes sociales Roberto Sandoval, el exgobernador de la entidad, se deslindó y lanzó a las redes una carta de “yo no fui”. Sin embargo, la Dirección Nacional Extraordinaria del PRD condenó los hechos y exigió que se investigue a Sandoval como principal sospechoso. El activista fue víctima de un segundo ataque, en el que fue herido en el cuello. Afortunadamente, ahora está fuera de peligro. La DNE perredista señaló que Rodrigo González conformó la Comisión de la Verdad en Nayarit, la cual, durante la gubernatura de Sandoval, denunció diversos excesos en su administración. ¿Quién fue? Búsquenle, no queremos más féretros.

Croquetas de pejelagarto, chipilín y apapachos

Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, señala que la República reunida ayer a través de sus poderes Ejecutivos en el Palacio Nacional parecía que iba a crujir por la tensión de las últimas semanas entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, pero en vez de los tambores de guerra que algunos mandatarios de oposición había anticipado, lo que se escuchó en el mítico salón Tesorería del vetusto palacio fueron risas, mensajes de conciliación, coordinación y unidad y un brindis también tropical con agua de guanábana.

Mientras que con las delicias de la gastronomía tabasqueña, en primer tiempo croquetas de pejelagarto, de segundo tamal de chipilín y de tercero estofado de short rib, el presidente Andrés Manuel López Obrador conquistó el paladar de sus 32 invitados especiales —30 gobernadores, una gobernadora y la jefa de Gobierno— con la mano izquierda y el oficio político que le caracteriza, pidió desde el inicio a todos los comensales, entre los que también estaban miembros de su gabinete, que “hoy no hablemos de política, ni de temas de trabajo” y que sólo tuvieran el gusto de compartir y relajarse, mientras hacía un llamado a la unidad y al trabajo coordinado “por el bien de la República”.

Así, el mandatario nacional, que todavía en diciembre pasado azuzaba desde su conferencia mañanera y exhibía a los “gobernadores flojos que no se levantan para asistir a las reuniones de seguridad en sus estados”, ayer dejó de lado cualquier reclamo o reproche y con un breve mensaje de 10 minutos llevó el tono de la comida a un ejercicio de convivencia política en el que dijo: “hay que respetar la pluralidad partidista” para poder trabajar coordinadamente con los estados. El mensaje cayó tan bien entre los mandatarios y mandatarias estatales invitadas que incluso los panistas, que iban preparados para tocar temas de polémica y tensión con el centro —como el Insabi—, guardaron los asuntos políticos para otra ocasión, entre ellos ese tema, y se sumaron a la comida sin agenda ni divisiones políticas.

Cuenta un gobernador de los asistentes que si bien el caos y las fallas del arranque del Insabi y su complicada viabilidad financiera no se abordaron en la mesa ni en los mensajes, en corto sí fue un tema que dominó las pláticas entre los gobernadores de todos los partidos, que entre ellos compartían, incluso con los secretarios del gabinete invitados, sus dudas y cuestionamientos al nuevo modelo de salud pública gratuita.

“Fue una reunión muy cordial, donde el Presidente manifestó su disposición a seguir trabajando en coordinación con los gobernadores, respetando la pluralidad de origen partidario. No se tocó públicamente el tema del Insabi, pero indudablemente en corto sí fue parte de los comentarios”, dijo a esta columna un gobernador panista del norte del país, mientras que otro mandatario del altiplano, del partido Morena, apuntó sobre el ambiente del encuentro en Palacio: “No se habló nada de trabajo, fue una comida que ofreció el Presidente en donde, en un mensaje de 10 minutos, nos dijo que no tenía propósito de reunión de trabajo y que en febrero nos reuniríamos para eso”.

La “grilla” que llevó a la renuncia del secretario de Gobierno en Puebla



Francisco Garfias en su columna Arsenal, publicada en Excélsior, indica que Miguel Barbosa compró la grilla. Se creyó el viejo chisme –data abril del 2019– de que Fernando Manzanilla Prieto lo zopiloteaba, incluso antes de que se celebrara la elección extraordinaria que llevó al morenista a Palacio de Gobierno, en junio del año pasado.

Nos referimos al audio que en esa época se filtró a los medios, en el que se escucha una conversación entre el senador de Morena, Alejando Armenta, y la exdiputada federal del PAN, Violenta Lagunes.

Ella advertía que si Barbosa ganaba la elección, no iba a aguantar como gobernador por la severa diabetes que padece. “Se va a morir”, pronosticaba. Él aseguraba que Manzanilla gobernaría el estado, ya que Barbosa no podría desempeñar el cargo por problemas de salud. “Ya no ve, está incapacitado”, dijo entonces.

La gente de Barbosa se encargó de alimentar la versión. No querían en el equipo al cuñado de Rafael Moreno Valle. No encajaba en el perfil de un ”gobierno de izquierda”. Al gobernador le entraron dudas. “Me empezó a acotar, a meter gente, no me dejaba mover”, nos dijo ayer el propio Manzanilla. Ésa es la verdadera razón por la que renunció al cargo.

Ya lo había hecho alguna vez. El ambiente estaba pesado. Barbosa no lo dejó ir. Le pidió que permaneciera.

Gobernadores Azules



La columna Pepe Grillo, publicada en La Crónica de Hoy, señala que la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, Goan, tiene un nuevo presidente.

Martín Orozco, de Aguascalientes, tomó la batuta que dejó Francisco Cabeza de Vaca, de Tamaulipas.

Se trata de un grupo que se articuló de manera reciente y que en muchos casos ha defendido los intereses del PAN con más efectividad que la dirigencia nacional del partido.

Martín Orozco ha mostrado en los últimos tiempos una combatividad que pocos le conocían en temas de la agenda nacional como el rechazo al Insabi y al antiguo formato de las mesas de seguridad.

Durará en el cargo un año. La Asociación se está transformando en una buena plataforma y encabezarlo será muy útil para quienes aspiren a participar por el PAN en el proceso del 2024.



La columna Trascendió, publicada en Milenio, indica que asistentes a la reunión de los gobernadores con el Presidente dicen que Silvano Aureoles se vio mal cuando tomó la palabra para hablar sobre seguridad, ya que si hay un estado donde cunden los delitos de alto impacto es en Michoacán, cuyas autoridades no han logrado implementar estrategias y acciones contundentes a diferencia de otros, como Coahuila y Yucatán.

Por cierto, hablando de encuentros, hoy se celebra el Día del Compositor y la sociedad correspondiente tendrá como invitados al presidente Andrés Manuel López Obrador, de honor; a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y a la titular de Cultura, Alejandra Frausto, entre otros. La SACM es una de las tres más grandes del mundo y festejará sus 75 años este 2020.

QUE con preocupación recibieron en el sector salud las críticas del senador morenista Germán Martínez, ex director del IMSS, a la operación del nuevo Seguro Popular, pues la Ley General de Salud, en su artículo 77 bis número 35 apartado II, establece facultades jurídicas y de coordinación con las diferentes instancias en la materia. De hecho, están en puerta ya diferentes “convenios” entre el Insabi y dichas instituciones para un mejor trabajo conjunto.