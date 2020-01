Días de renuncias en el gobierno poblano, entre ellas la de Fernando Manzanilla

Cascada de cambios en el gobierno de la 4T Puebla

Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que quien este lunes renunció como director de Asuntos Jurídicos, de Estudios y de Proyectos Legislativos del Congreso del estado fue Nicolás Sánchez Torres, inconforme porque lo ponían a operar y a firmar procedimientos de adjudicaciones con los que no estaba de acuerdo.

Entre el personal directivo del Poder Legislativo es sabido que el abogado ya no estaba a gusto en su puesto, desde que en octubre del año pasado la gente de confianza que él contrató fue despedida para dar posiciones a recomendados del diputado Gabriel Biestro Medinilla.

Pero sobre todo porque no quería suscribir procedimientos de adjudicaciones directas que le mandaba el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinador Política de la LX Legislatura, no muy claros, por no decir irregulares o amañados.

Nicolás Sánchez Torres fue director de la Facultad de Derecho de la BUAP y de la Escuela Libre de Derecho, instituciones en las cuales tenía a su cargo la cátedra de derecho civil.

***

En medio de crecientes rumores sobre más cambios, incluyendo el del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del estado, Melitón Lozano Pérez, este lunes se hizo oficial el nombramiento de Araceli Bautista Gutiérrez como nueva directora de Recursos Humanos de la dependencia, en sustitución de Víctor Carral Cortés.

Comité Anticorrupción no informa qué ha hecho ni qué va a hacer este año

Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, señala que el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) ha sido catalogado como el organismo público con mayor opacidad de Puebla, una situación que se pueda constatar con tres datos básicos de dicha instancia que no son posibles encontrar: se ignora el monto del salario de sus cinco comisionados, no se conocen cuáles son sus logros desde que se fundó en 2017 y lo que resulta peor, no está definido cuál su proyecto de desarrollo y de metas para el presente año.

En resumen, se ignora todo de este comité formado en su mayoría por personajes vinculados al exgobernador José Antonio Gali Fayad, que parecieran ser activistas privilegiados, pues se dice que estarían cobrando al mes unos 80 mil pesos, sin que nadie les exija cumplir con un trabajo mínimo.

De acuerdo con un reportaje elaborado por Kara Castillo, presentado en la edición de este lunes de La Jornada de Oriente, se indica que el comité del SEA es considerado como el organismo publico que más se ha negado a acatar los lineamientos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pese a que el año pasado se le hizo un llamado a acatar una recomendación para revertir dicha opacidad.

A partir de ese análisis, este tecleador buscó tres informaciones básicas que deberían ser de fácil acceso sobre dicho comité, que son: los ingresos económicos de sus integrantes, sus logros y futuras metas.

Examinar la página www.comiteciudadanoanticorrupcion.org lleva a descubrir que efectivamente este comité navega en la mediocridad, en el abuso en el uso de recursos públicos y que al final es un organismo que, en lugar de luchar contra la corrupción, es un sitio de personajes corruptos, pues la opacidad es la base de malas practicas en el servicio público.

Antropófagos del poder

Alejandro Mondragón en su columna Al Portador, publicada en Status Puebla, indica que tanto costó a Morena llegar al poder para que en las primeras de cambio, sus huestes dinamiten un modelo diferente de gobierno en Puebla.

El peor enemigo de Morena está dentro. Es inocultable. Todos/as quisieron emular a Andrés Manuel López Obrador, pero la mayoría la cagó y la minoría se quedó en eso, en lo mínimo.

¿Qué necesidad de exhibir al gabinete de Luis Miguel Barbosa de dividido? ¿Qué ganan con tanto golpeteo político contra su secretario de Gobernación, Fernando Manzanilla? Quien, por cierto, acabó por renunciar al cargo.

Si los duros del barbosismo pretende eliminar adversarios cuando apenas van cinco meses reales de administración, la cosa pinta para peor.

Ellos sólo alimentan la desconfianza del gobernador hacia su propio equipo, en aras de saciar su canibalismo.

Despotismo en la Contraloría estatal

Valentín Varillas en su columna La Tempestad, publicada en Status Puebla, señala que durante buena parte del siglo XVII, varios monarcas europeos ensayaron el Despotismo Ilustrado como eficaz método para afianzar su poder.

A través de una muy convenenciera interpretación de los postulados de la Ilustración, pudieron suprimir de tajo la libertad política en sus reinos, eliminando de paso también, cualquier oposición a sus mandatos.

Pues resulta que en la Secretaría de la Función Pública estatal, su titular, Laura Olivia Villaseñor Robles, ha decidido implementar un estilo de despotismo básico, muy elemental, vamos, peor que Región 4, para llevar las riendas de la dependencia.

Existe un absoluto desprecio a la dignidad humana, que se refleja en insultos, vejaciones, malos tratos y todo tipo de abusos.

Quienes tienen que enfrentar el calvario de laborar ahí, han pedido a gritos ayuda, han tocado toda clase de puertas y recurrido a varios interlocutores, sin que hasta el momento hayan sido escuchados.

O me voy o te vas: de bros y relaciones tóxicas

Arturo Rueda en su columna Tiempos de Nigromante, publicada Diario Cambio, indica que fue el jurista alemán Carl Schmitt quien descubrió que el contenido fundamental de lo político es el eje amigo/enemigo. La única categoría posible que la explica, en ese sentido, son los bandos en los que se alinean unos y otros, o unos contra otros. Bandos que no tienen contenido específico, sólo la alineación de un grupo contra otro.

Fernando Manzanilla y Eukid Castañón son miembros originales del bando morenovallista. Estuvieron ahí en sus primeros días de la secretaría de Finanzas, en la conquista del poder en 2010 y luego, aunque eran bros, se pelearon en 2013, cuando Moreno Valle pulverizó a su cuñado y nombró a Castañón como el operador plenipotenciario del régimen, además de espía eficaz.

Pero antes de esa pelea lo compartieron todo. En estricto sentido, construyeron una hermandad. ¿A quién puede sorprenderle entonces que, superados sus pleitos y muerto quien los dividió, retomen esa hermandad, esa brosidad que tanto los caracterizó en el pasado reciente?

Lo único que se necesita es un motivo. Una razón, y ninguna mejor que el aborrecimiento que ambos le tienen hoy a Luis Miguel Barbosa.

De Eukid no sorprende, pues se trata del primer huérfano del morenovallismo cuyo objetivo en la vida es vengar la muerte de su padre político y, por si fuera poco, enfrenta un proceso de congelamiento de cuentas desde la UIF e investigaciones por enriquecimiento ilícito en varias instancias.

Eukid-Manzanilla: Teoría y Génesis del “Bro”

Mario Alberto Mejía en su columna La Quinta Columna, publicada en 24 Horas Puebla, señala que conozco desde hace años a Fernando Manzanilla y a Eukid Castañón y sé varias cosas de ellos.

Muchas.

Las cosas suficientes como para saber dos puntos: que se detestan lo necesario como para no volverse a dirigir la palabra nunca y que jamás —de ninguna manera— recurrirían a la vulgar expresión “bro” para complotar en contra de alguien, en este caso del gobernador Miguel Barbosa Huerta.

Todo esto viene a colación por la columna de Arturo Rueda en el periódico Cambio en la que exhibe un supuesto complot de Manzanilla y Eukid.

Vea el hipócrita lector: