Oswaldo Jiménez sustituye a Rodríguez como coordinador del PAN en Congreso

El diputado local, Gabriel Oswaldo Jiménez Lopez, sustituyó a Mónica Rodríguez Della Vecchia como coordinador de bancada del PAN en el Congreso local, lo que representa el segundo cambio en menos de un año; no descartó competir por la alcaldía de Puebla.

El entrevista, el diputado afirmó que este nombramiento ocurrió luego de una reunión con la dirigente estatal, Genoveva Huerta Villegas, al tiempo en que precisoóque esto no significa una ruptura o rencillas centro del partido, con la ahora excoordinadora.

«Hay toda la disposición de la diputada de seguir construyendo al grupo como oposición en el Congreso», comentó a la par que negó que la oposición de Rodríguez Della Vecchia fuera condescendiente con Morena y que esto fuera determinante para relevarla, pues se acordó que el nombramiento sería rotativo.

Con este, suman dos los nombramientos sobre el mismo cargo que el Partido Acción Nacional (PAN) ha registrado en menos de un año, pues Rodríguez Della Vecchia asumió como coordinadora en febrero del 2019, al inicio del periodo legislativo, cuando Marcelo García Almaguer dejó el partido.

Sobre a la candidatura a la capital poblana de 2021, Jiménez López no se descartó como candidato, «pero tampoco me estoy subiendo» a la competencia, por lo que no quiso comentar al respecto.

«Hay que esperar a que lleguen los tiempos. Mientras, aprovechar este nombramiento», mencionó.